Un hombre fue a votar, le pidieron que sea presidente de mesa y huyó a los gritos

En el marco de las PASO, que de forma inédita se desarrollan en pandemia, ocurrió una situación insólita en uno de los centros de votación de Mar del Plata.

Según describieron fuentes oficiales, un hombre que había ido a votar temprano, fue informado que debía quedarse para ser presidente de mesa pero en vez de ocupar su rol cívico, huyó.

El particular hecho sucedió en el Instituto Argentino de la Empresa, cuando el hombre, de unos 60 años, al momento de ingresar al establecimiento, le informaron que debía ser presidente de mesa debido a la ausencia de éste.

“A mí no me van a agarrar, a mí no me van a agarrar” respondió el hombre y salió corriendo a toda velocidad.