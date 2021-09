Un grupo de jóvenes insultaron y escupieron a Leandro Santoro en un bar porteño

Un grupo de jóvenes insultaron y escupieron al candidato a diputado del Frente de Todos, Leandro Santoro, cuando se encontraba reunido con un periodista en un bar cercano al Cabildo.

En horas del mediodía del viernes, Leandro Santoro fue agredido por un par de jóvenes que lo insultaron, escupieron y lo acusaron de pagar por sexo. El candidato a legislador se encontraba reunido con el asesor presidencial Alejandro Grimson y el periodista Facundo Pedrini, quien contó lo sucedido en su cuenta de Twitter.

“Una locura la agresión a Leandro Santoro a metros del Cabildo. No me lo contaron. Yo estuve ahí”, relató Pedrini, que después agregó que un grupo de militantes “lo insultó y escupió de la nada”. “Es un delirio que esto se naturalice como ‘mal momento’ o ‘la tenge está violenta’: no fue una denuncia, fue un ataque. Fascismo precario”, concluyó.