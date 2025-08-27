Un experto en explosivos murió en Salta tras una detonación en su trabajo con YPF

El especialista en desminado Henry Martin Douglas Macharaga, de 52 años, falleció en Salta tras la detonación de un explosivo conocido como “booster sísmico”. Macharaga había llegado a Argentina para colaborar con YPF en la detección y desactivación de explosivos.

Detalles del trágico incidente ocurren en Salta

El fatal accidente se registró el 19 de agosto, pero se dio a conocer ahora. El suceso tuvo lugar en la Ruta Nacional 34, una vía que conecta el norte argentino con la frontera con Bolivia.

La detonación fue confirmada por autoridades. El caso permanece bajo investigación, pero aún no se han emitido comunicados oficiales.

Trayectoria profesional de un experto en desminado

Macharaga, originario de Chirumanzu, Zimbabwe, contaba con una vasta experiencia en operaciones de desminado. Había realizado misiones en diversas zonas de guerra y posconflicto, abarcando regiones como Sudán del Sur, Malí, Somalia, Afganistán y Mozambique. Su formación y compromiso lo llevaron a trabajar también en América Central y del Sur, así como en programas de desminado en Azerbaiyán, Kuwait y Líbano.

Coordinación del traslado del cuerpo

El ministro de Asuntos Exteriores de Zimbabue, Amon Murwira, indicó que su cartera está en contacto con la familia de Macharaga y con TDI para coordinar el traslado de su cuerpo a Zimbabue. Macharaga era padre de dos hijos y su pérdida ha conmovido a la comunidad profesional del desminado.