banner ad

Un experto en explosivos murió en Salta tras una detonación en su trabajo con YPF

Eric Olivera
IMG 20250826 215628 (1280 x 779 píxel)

El especialista en desminado Henry Martin Douglas Macharaga, de 52 años, falleció en Salta tras la detonación de un explosivo conocido como “booster sísmico”. Macharaga había llegado a Argentina para colaborar con YPF en la detección y desactivación de explosivos.

Detalles del trágico incidente ocurren en Salta

El fatal accidente se registró el 19 de agosto, pero se dio a conocer ahora. El suceso tuvo lugar en la Ruta Nacional 34, una vía que conecta el norte argentino con la frontera con Bolivia.

Paro de controladores aéreos afecta 15.000 pasajeros y causa caos en vuelos nacionales
Mirá también:

Paro de controladores aéreos afecta 15.000 pasajeros y causa caos en vuelos nacionales

La detonación fue confirmada por autoridades. El caso permanece bajo investigación, pero aún no se han emitido comunicados oficiales.

Trayectoria profesional de un experto en desminado

Macharaga, originario de Chirumanzu, Zimbabwe, contaba con una vasta experiencia en operaciones de desminado. Había realizado misiones en diversas zonas de guerra y posconflicto, abarcando regiones como Sudán del Sur, Malí, Somalia, Afganistán y Mozambique. Su formación y compromiso lo llevaron a trabajar también en América Central y del Sur, así como en programas de desminado en Azerbaiyán, Kuwait y Líbano.

Coordinación del traslado del cuerpo

El ministro de Asuntos Exteriores de Zimbabue, Amon Murwira, indicó que su cartera está en contacto con la familia de Macharaga y con TDI para coordinar el traslado de su cuerpo a Zimbabue. Macharaga era padre de dos hijos y su pérdida ha conmovido a la comunidad profesional del desminado.

Villarruel y Mayra Mendoza se cruzan en redes tras escándalo de coimas en la Andis
Mirá también:

Villarruel y Mayra Mendoza se cruzan en redes tras escándalo de coimas en la Andis
Compartir este artículo
IMG 20250826 221009 (1280 x 893 píxel)
¡Insólito! Le depositaron 6 millones de dólares por error a través de Cuenta DNI
Provincia
Ypf descuentos iz
Descuentos en combustibles: cómo ahorrar en agosto 2025
Sociedad
Santa Rosa de Lima
Tormenta de Santa Rosa 2025: Alerta por posible Ciclogénesis en Provincia de Buenos Aires
Provincia
Bancos ajustan tasas de plazos fijos: ¿cuánto rinde invertir $250.000 a 30 días?
Plazo fijo: los bancos suben las tasas y crece el interés de los ahorristas
Sociedad
joven desaparecida
Desesperadamente buscan a una adolescente de 15 años desaparecida en Brandsen
Brandsen
inundacion
Alertan por crisis hídrica en Provincia de Buenos Aires: un millón de hectáreas anegadas en el campo
Provincia
Santa rosa tormenta
La tormenta de Santa Rosa llegaría puntualmente este año a la provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas