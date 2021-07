Un churrero es igual a Di María y duplicó sus ventas desde que Argentina salió campeón

En las últimas horas, se viralizó a través de las redes sociales la imagen de Alejandro, un vendedor de churros de Rosario que sorprendió por su parecido a Ángel Di María.

El churrero de Rosario vive una inesperada locura, cuanta que la gente le encuentra un increíble parecido al “Fideo” Di María, héroe en la final de la Copa América y asegura que, desde que Argentina salió campeón gracias al gol de Di María, aumentaron sus ventas.

No solo crecieron sus ventas, sino que los clientes le piden fotos y hasta autógrafos. “Yo no digo que me parezco pero la gente sí”, dijo entre risas el vendedor.

“Soy hincha de River y me gusta el fútbol como a todos. Hace mucho tiempo unos chicos me dijeron que me parecía al Fideo, yo pregunté quién era Fideo y ahí me dijeron, pero yo no lo conocía. Algunos hasta me han pedido autógrafos”, cuenta el churrero.

Además, aclaró: “Yo no digo que soy igual a Di María, ni que me parezco, ni nada. Yo soy churrero, vivo de esto, me dedico a esto hace 14 años”.