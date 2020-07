Un camionero afirma haber fotografiado extrañas figuras en la ruta

Un camionero mendocino circulaba al amanecer por la Ruta 7, en el Este mendocino, cuando decidió parar un momento para fotografiar los colores del alba. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa: en las imágenes que tomó aparecen extrañas figuras con forma humana, rodeadas de un aura de luz. En ese lugar donde tomó las fotos, fue donde en febrero de 2014 murieron 16 personas tras chocar en el micro en el que viajaban contra un camión en contramano, conducido por un chofer borracho.

Sergio Gual contó en Radio Nihuil que las imágenes fueron tomadas el martes, alrededor de las 8 de la mañana. "Justo vi la montaña con nieve y saqué las fotos para ponerlas en el estado de Whatsapp. Saco la primera, salió borrosa y la borro. Saco otra más y seguí viaje. Llego a Mendoza y mientras esperaba para descargar me pongo a mirar las fotos que había sacado y me encuentro con estas imágenes", contó Sergio.

El conductor contó que es la primera vez que le pasa algo así. "Nunca he sentido nada raro en la ruta y ahora esto me dejó anonadado por la forma que tienen las figuras de las fotos. A la primera que le mandé las imágenes fue a mi señora y me contestó que esto era para que creyera en algo".

Fuente y foto: Mendoza Post