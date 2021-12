Un brote de coronavirus en fiestas de egresados suma 90 casos y estudian si son Ómicron

Un brote de contagios de coronavirus en cuatro fiestas de egresados sumó al menos 90 casos y unos 800 aislados por contacto estrecho e investigan si se tratan de la variante Ómicron.

“Solo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permite decir que son compatibles con la variante Ómicron”, declaró el ministro de Salud provincial de Córdoba, Diego Cardozo.

“Es impresionante la velocidad de transmisión de esta variante, no la habíamos visto con Delta. Nos asusta. En cuestión de horas, hemos tenido 90 casos”, continuó.

Por su parte, explicó que en los últimos días el número de personas que asistió a los centros de testeos aumentó exponencialmente entre un 30 y un 50%.

Asimismo, indicaron que los contagios se originaron en las fiestas de egresados de los colegios Instituto Inmaculado Corazón de María Adoratrices, Escuelas Pías, Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y San Ramón Nonato