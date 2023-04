Enorme gesto solidario de un Agente Penitenciario Bonaerense: ¿Qué hizo y por qué su acción se conoció en toda la Provincia?

El Gesto solidario de un Agente Penitenciario Bonaerense revolucionó los medios en La Provincia, cuando Andres Miranda, un guardia cárcel del partido de San Martín, donó médula ósea tras un llamado del INCUCAI.

Miranda continuó los pasos de su papá Jorge, un suboficial mayor que en la actualidad trabaja en la Unidad 10 Melchor Romero. Andrés concurrió al Instituto de Hemoterapia de La Plata para donar sangre y fue allí donde decidió apuntarse como donante voluntario de médula ósea en el Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).

La palabra del Agente Penitenciario y el momento de la donación

“Más allá de que mi familia me ayudó a comprender la importancia de esta acción, a mí no me costó nada, porque sé que hay una persona que la está pasando mal y que necesita algo que yo puedo darle”, dijo el Agente Penitenciario Bonaerense.

En los cuatro días anteriores a la práctica, debió aplicarse en sus dos brazos inyecciones de Filgrastim, un medicamento que hace que la médula ósea produzca y libere muchas células madre al torrente sanguíneo.

“En esos días no me sentí bien. Tuve dolor de huesos, de cabeza y algunos mareos”, relató. Finalmente, el pasado lunes, se internó ambulatoriamente en el Hospital Alemán de Buenos Aires, para la parte final del proceso de extracción.