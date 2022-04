Último eliminado de Masterchef 2022: ¿Quién se fue anoche?

Anoche se disputó la última gala de eliminación de Masterchef Celebrity 3. Se acerca la gran final del programa culinario y Mery del Cerro, Tomás Fonzi, Mica Vicciconte, Denise Dumas y Juariu participaron ayer por un nuevo desafío en la cocina.

Al comienzo del programa, Denise y Juariu se enfrentaron por tener la misma cantidad de estrellas, por lo que para ganar un lugar en el balcón debían realizar un desempate y transformarse en la primera semifinalista.

Denise y Juariu por un lugar en la semifinal

La consigna era preparar en 8 minutos un trifle, un postre inglés con varias capas de diferentes texturas. Al finalizar, el jurado analizó y determinó que la ganadora sería Denise Dumas.

A continuación, comenzó la prueba para todos los concursantes. Tenían 60 minutos para preparar un plato con un tuétano como ingrediente principal y un acompañamiento.

Cuando finalizó el tiempo, los jurados evaluaron cada plato y decidieron que la primera participante en pasar a las semifinales era Juariu. Luego, eligieron a Micaela Viciconte, quien también ocupará un lugar en la nueva semana.

¿Quién se fue de Masterchef Celebrity anoche?

Finalmente, quedaron Tomás y Mery para la decisión final. “Sus platos estaban a la altura de cualquiera que hayamos comido, pero hay que elegir a uno. Por eso, el cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity 2022 es… Mery del Cerro”, anunció Germán Martitegui.

Mery del Cerro, la nueva eliminada de Masterchef Celebrity 3

“Uff…que difícil. Primero, agradecerles a ustedes, que fueron tres maestros para mí. Al principio entré subestimando un poco la cocina y creyendo que se me iba a hacer más fácil y la verdad es que no. Me lo tomé como una responsabilidad, como todo lo que hago y estudié y me preparé, y lo hacía en los momentos que tenía libres”. Indicó Mery del Cerro, la nueva eliminada de Masterchef Celebrity 3.