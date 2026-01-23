Último día para aprovechar las 18 cuotas sin interés en Provincia Compras: qué comprar y cómo acceder

Si estabas postergando esa compra importante, el momento de decidirte es ahora. Hoy, viernes 23 de enero de 2026, finaliza la ventana de oportunidad que habilitó Provincia Compras para adquirir miles de productos en hasta 18 cuotas sin interés. En un contexto donde el financiamiento a largo plazo es una rareza, poder congelar el precio de un bien durable y pagarlo a lo largo de un año y medio se convirtió en el furor de la semana.

La plataforma oficial del Banco Provincia, que ya superó los 2,5 millones de ventas desde su lanzamiento, decidió abrir el 2026 rompiendo el mercado. Pero atención: a partir de mañana, el sitio retomará su modalidad estándar de 6 cuotas.

En qué podés aprovechar las 18 cuotas

La tienda cuenta con un catálogo enorme, pero los usuarios argentinos están concentrando sus búsquedas en tres ejes claros, motivados por la agenda de este 2026:

Quienes están armando los bolsos para la segunda quincena de enero o para febrero están aprovechando para financiar valijas, carpas y cámaras de fotos. Vuelta a clases: El rubro Informática es uno de los más calientes. Renovar la notebook o la tablet para el inicio del ciclo lectivo se hace mucho más liviano si la primera cuota la pagás ahora y la última en julio de 2027.

Ejemplos de productos destacados para financiar

Para que te des una idea de las oportunidades disponibles en la plataforma, acá tenés algunos de los productos más demandados y cómo impacta el beneficio:

Categoría Producto Destacado Beneficio Principal Tecnología Smart TV 43″ o superior Ideal para el Mundial. Congelás el precio a 18 meses. Viajes Set de valijas rígidas Se paga en cuotas muy bajas, amortizables post-vacaciones. Electrohogar Heladeras Inverter y Aires Acondicionados Alta demanda por la ola de calor; las 18 cuotas licuan el alto valor del electrodoméstico. Informática Notebooks y Tablets Fundamental para anticiparse a la inflación antes de marzo.

Qué necesitás para comprar hoy mismo

Acceder al beneficio es bastante ágil, pero tenés que cumplir con dos requisitos fundamentales que exige la banca pública bonaerense:

Ser cliente del Banco Provincia: Tenés que tener una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad. Si no la tenés, lamentablemente los tiempos no dan para el plástico físico hoy, pero podés iniciar el trámite de presolicitud en la web para la próxima campaña. Tener usuario en Provincia Compras: Si ya tenés la tarjeta, simplemente entrás a la web oficial, te registrás con tus datos personales y creás una contraseña.

Recomendaciones finales para no quedarte afuera

Al ser el último día, el tráfico en el sitio web es alto y el stock de los productos más buscados (como televisores y celulares de gama media) suele agotarse rápido.