Trump celebró la victoria de Milei y reafirmó su apoyo a la gestión

Eric Olivera
Trump financia la gestión de Milei: ¿apoyo real o riesgo para Argentina y EE.UU.?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado al mandatario argentino Javier Milei con motivo de su victoria en las elecciones legislativas del pasado domingo. Este triunfo de La Libertad Avanza fue destacado por Trump como una ratificación de “la confianza” depositada en Milei desde su asunción.

¿Qué dijo Trump sobre la victoria de Milei?

Trump utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo. “¡Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina! Está haciendo un trabajo excelente. El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, publicó, marcando así un reencuentro público entre ambos líderes tras varios meses de silencio.

Elecciones 2025: La UCR y la Coalición Cívica sufren derrota histórica y quedan “al borde de la extinción”
Mirá también:

Elecciones 2025: La UCR y la Coalición Cívica sufren derrota histórica y quedan “al borde de la extinción”

La respuesta de Milei y el significado del intercambio

El presidente argentino agradeció de inmediato a Trump por su respaldo. “Gracias, presidente Donald Trump, por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina”, respondió Milei a través de su cuenta en X (ex Twitter). Este mensaje resalta la percepción de una alianza estratégica en la lucha por la libertad y el crecimiento económico.

El intercambio entre ambos líderes es significativo, ya que se produce tras un periodo de inactividad comunicacional. Además, se dio luego de que La Libertad Avanza lograría victorias en los principales distritos del país, tales como Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

Implicaciones en las relaciones bilaterales y apoyo financiero

La administración de Trump ha visto el resultado electoral como una consolidación del proyecto libertario en Argentina. De acuerdo con información filtrada, esta victoria fue contemplada como una condición durante la última visita de Milei a Estados Unidos.

Además, el Tesoro norteamericano ha estado apoyando a la Argentina mediante medidas financieras y cambiarias. Esto incluye la compra de pesos para ayudar a aliviar la presión sobre el dólar, indicando un nivel de confianza hacia la gestión libertaria de Milei.

Milei sorprendió y cosechó un gran triunfo en las elecciones legislativas de este 26 de octubre
Mirá también:

Milei sorprendió y cosechó un gran triunfo en las elecciones legislativas de este 26 de octubre
Compartir este artículo
feriados infozona
Feriados de noviembre 2025: confirman un fin de semana XL de 4 días
Sociedad
kicillof
Crece el malestar en Fuerza Patria: Afirman que desdoblar las elecciones fue un “error estratégico”
Provincia
Copia de Noticia2025 20251027 123924 0000
Elecciones 2025: La UCR y la Coalición Cívica sufren derrota histórica y quedan “al borde de la extinción”
Nacionales
Milei sorprendió y cosechó un gran triunfo en elecciones legislativas del 26 de octubre
Milei sorprendió y cosechó un gran triunfo en las elecciones legislativas de este 26 de octubre
Nacionales
MILEI
Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en 99 de los 135 municipios bonaerenses
Provincia
guido
General Guido anuncia medidas de ajuste económico para priorizar sueldos y servicios esenciales
General Guido
fresco
Arranca la semana con inestabilidad y descenso de temperatura en la Provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas