Trump celebró la victoria de Milei y reafirmó su apoyo a la gestión

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado al mandatario argentino Javier Milei con motivo de su victoria en las elecciones legislativas del pasado domingo. Este triunfo de La Libertad Avanza fue destacado por Trump como una ratificación de “la confianza” depositada en Milei desde su asunción.

¿Qué dijo Trump sobre la victoria de Milei?

Trump utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo. “¡Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina! Está haciendo un trabajo excelente. El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, publicó, marcando así un reencuentro público entre ambos líderes tras varios meses de silencio.

La respuesta de Milei y el significado del intercambio

El presidente argentino agradeció de inmediato a Trump por su respaldo. “Gracias, presidente Donald Trump, por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina”, respondió Milei a través de su cuenta en X (ex Twitter). Este mensaje resalta la percepción de una alianza estratégica en la lucha por la libertad y el crecimiento económico.

El intercambio entre ambos líderes es significativo, ya que se produce tras un periodo de inactividad comunicacional. Además, se dio luego de que La Libertad Avanza lograría victorias en los principales distritos del país, tales como Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

Implicaciones en las relaciones bilaterales y apoyo financiero

La administración de Trump ha visto el resultado electoral como una consolidación del proyecto libertario en Argentina. De acuerdo con información filtrada, esta victoria fue contemplada como una condición durante la última visita de Milei a Estados Unidos.

Además, el Tesoro norteamericano ha estado apoyando a la Argentina mediante medidas financieras y cambiarias. Esto incluye la compra de pesos para ayudar a aliviar la presión sobre el dólar, indicando un nivel de confianza hacia la gestión libertaria de Milei.