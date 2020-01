El Ministerio de Seguridad bonaerense aguarda la autorización del juzgado de menores que intervino en la causa para autorizar la difusión de las fotos de E.S., el chico de 17 años hijo de una de las víctimas del triple crimen de Melchor Romero. El pedido fue elevado por el fiscal que investiga el hecho, Marcelo Martini, quien además pidió que se ofrezca una recompensa para quien aporte información.

El chico es intensamente buscado desde que se conoció el brutal triple homicidio cometido en la casa de la calle 523 entre 164 y 165 del barrio La Emilia, de Melchor Romero, en el que fueron ultimados Graciela Holsbak (53), Raúl Félix Bravo (54) y Alma Manino (5).

El pedido fue elevado este viernes al Ministerio de Seguridad, desde donde reclamaron autorización a la jueza de menores que interviene, dado que se trata de un menor y no existe aún una imputación en su contra.

Pese a que hay quienes lo señalan como el autor del triple crimen, el fiscal aseguró que aún no lo está acusando de ningún delito. “Vivía ahí con ellos. Había días que no estaba. Se lo está buscando”, dijo el titular de la UFI N°3 de La Plata. En ese sentido, indicó que lo buscan para tomarle testimonio porque vivía con las víctimas. “Yo no lo acuso de nada, como persona que vivía en la casa queremos tomarle testimonio”, sostuvo.