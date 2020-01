La Justicia sigue buscando a Ezequiel Sanzo, el joven de 17 años que es nieto de una de las víctimas del sangriento triple crimen que conmociona a la ciudad de La Plata y el país. Por el momento no hay recompensa económica para quien aporte datos sobre su paradero, pero la Policía lo busca con fervor: esperan encontrarlo vivo, pero tampoco descartan un posible deceso.

Por lo pronto, su teléfono celular no registra actividad desde hace varias horas, lo cual complica la pesquisa. Sin embargo, los investigadores mantienen una firme vigilancia en sus redes sociales, para intentar dar con algún movimiento que los lleve hacia él.

Este sábado continúa el operativo "casa por casa" en Romero, mientras que siguen analizándose cámaras de la zona de la Terminal, peajes, pasos fronterizos, seguridad ciudadana, propiedades privadas y comercios de la ciudad. Hasta el momento, la búsqueda es infructuosa.

Fuentes de la investigación detallaron que no descartan buscarlo con buzos tácticos y bomberos en arroyos, lagunas, canteras y cualquier espejo de agua de la región. También aclararon que si bien el joven fabricaba cuchillos como hobby, eso no lo hace experto en su uso ni lo convierte por asociación en el culpable de los asesinatos.

EL CASO

La mamá del joven, Graciela Holsbak, y su pareja Raúl Bravo, recibieron el Año Nuevo en su vivienda de 523 entre 164 y 165 junto con Andrea –hija de la mujer–, dos nenas –entre las que estaba Alma, la tercera víctima, de 5 años– y una vecina amiga de una de las chicas. El adolescente que ahora es buscado no cenó junto a su familia, aunque sí vivía con ellos en el lugar.

Una vecina y allegada de Andrea reveló que su hija estuvo durante el festejo y le comentó que todo se desarrolló con normalidad. Después del brindis, ella y otra mujer fueron a la plaza de Melchor Romero y ahí lo vieron a Sanzo: “Se lo cruzaron en la plaza de Romero y las saludó normal”. "Mi hija es la mejor amiga de la hermana de la nena, que venía todas las tardes a jugar a casa. Alma esa noche se quiso quedar a dormir con la abuela”, contó la mujer.

Desde ese momento no se supo más nada del joven, al que aún no pueden localizar. Su familia tampoco tiene pistas sobre lo que pudo haber ocurrido. Sin embargo Rosalía Holsbak –una de sus tías– confirmó que había un conflicto “de larga data” entre el chico y su padrastro.

Pese a que hay quienes lo señalan como el autor del triple crimen, el fiscal Marcelo Martini aseguró que aún no lo está acusando de ningún delito. “Vivía ahí con ellos. Había días que no estaba. Se lo está buscando”, dijo el titular de la UFI N°3 de La Plata. En ese sentido, indicó que lo buscan para tomarle testimonio porque vivía con las víctimas. “Yo no lo acuso de nada, como persona que vivía en la casa queremos tomarle testimonio”, sostuvo.

Varios equipos de la DDI local rastrillan la región en búsqueda del adolescente de 17 años, que vestía remera roja, pantalón negro de Estudiantes y zapatillas negras.

Con respecto al crimen, Martini habló con el canal TN Noticias y explicó que "aparentemente, por las lesiones que vi que son muy desagradables, parece que evidentemente estaba adiestrado. Los cuchillos no estaban, hay pocos elementos, y los que tenemos están siendo analizados a ver qué podemos rescatar", puntualizó y cerró diciendo: "Nunca vi algo igual. No sé qué le pasó por la cabeza".