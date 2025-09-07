banner ad

Tres amigos mueren al chocar su camioneta contra un tren mientras iban a pescar

Eric Olivera
Tres amigos mueren al chocar su camioneta contra un tren en Entre Ríos mientras iban a pescar

Un trágico accidente ocurró este sábado cuando una camioneta que transportaba a un grupo de amigos de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, chocó contra un tren de carga en Entre Ríos, resultando en la muerte de tres personas. El único sobreviviente del incidente sufrió una grave lesión y se halla internado.

El siniestro sucedió alrededor de las 7:00 de la mañana, en el kilómetro 190 de la Ruta Nacional 12, a la altura del cruce ferroviario de Médanos, en el departamento de Islas. El comisario Jorge Moreyra, que participó en la atención del suceso, afirmó que las víctimas se dirigían a pescar, ya que en la camioneta se encontraron equipos de pesca.

Elecciones bonaerenses 2025: qué se define en la Legislatura
Mirá también:

Elecciones bonaerenses 2025: qué se define en la Legislatura
FB IMG 1757208543974

Las víctimas que perdieron la vida fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46 años), Darío Dannunzio y Patricio Christiansen (ambos de 45 años). El único sobreviviente, Diego Dannunzio, también tiene 45 años y fue trasladado al Hospital San Antonio de Gualeguay, donde permanece internado con una fractura de fémur.

Detalles del accidente y las víctimas

  • Pesaalaccia y Dannunzio fallecieron en el lugar del accidente.
  • Christiansen perdió la vida durante su traslado en ambulancia al hospital.
  • El maquinista del tren, que transportaba cereales y se dirigía a Puerto del Guazú, resultó ileso.
FB IMG 1757208537185

Investigaciones y señalización en el cruce ferroviario

Los Bomberos Voluntarios de Ceibas realizaron una evaluación del lugar y se detectaron varios factores que podrían haber contribuido al accidente. Según el jefe de los bomberos, Marcelo Paredes, en el cruce ferroviario existe señalización vertical y horizontal que indica el paso a nivel, pero se observa que las personas que no son de la zona no la conocen.

Además, destacó que no hay barrera ni señalización sonora en dicho cruce, lo que podría haber llevado a este fatal desenlace. Paredes también precisó que no se había registrado un accidente similar en la zona en aproximadamente 15 años.

Las autoridades continúan realizando las investigaciones pertinentes y esperan los resultados de las pericias para esclarecer los eventos que llevaron a este accidente trágico.

Flexibilización en la designación de fiscales partidarios para las elecciones bonaerenses
Mirá también:

Flexibilización en la designación de fiscales partidarios para las elecciones bonaerenses
Compartir este artículo
elecciones 2025 multa
Elecciones 2025: La multa por no ir a votar es “menos que un caramelo”
Provincia
accidente ruta 3
Ruta 3: A 14 años de la tragedia que se cobró 12 vidas, la ruta sigue en estado crítico
Provincia
vvlezama
58 años de entrega y dedicación: Los Bomberos Voluntarios de Lezama celebran un nuevo aniversario
Lezama
Transporte gratuito en Provincia de Buenos Aires: ¿cómo funciona en las elecciones?
Provincia
fresco
Frío pero con cielo despejado: ¿Cómo estará el finde?
Provincia
dia-del-hermano-hermana-argentina
Día Mundial del Hermano: por qué se celebra cada 5 de septiembre
Nacionales
Aumento combustibles nafta
Descuentos en combustibles durante septiembre: cómo aprovechar las promociones en naftas y gasoil
Nacionales

Más leídas