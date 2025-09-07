Tres amigos mueren al chocar su camioneta contra un tren mientras iban a pescar

Un trágico accidente ocurró este sábado cuando una camioneta que transportaba a un grupo de amigos de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, chocó contra un tren de carga en Entre Ríos, resultando en la muerte de tres personas. El único sobreviviente del incidente sufrió una grave lesión y se halla internado.

El siniestro sucedió alrededor de las 7:00 de la mañana, en el kilómetro 190 de la Ruta Nacional 12, a la altura del cruce ferroviario de Médanos, en el departamento de Islas. El comisario Jorge Moreyra, que participó en la atención del suceso, afirmó que las víctimas se dirigían a pescar, ya que en la camioneta se encontraron equipos de pesca.

Las víctimas que perdieron la vida fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46 años), Darío Dannunzio y Patricio Christiansen (ambos de 45 años). El único sobreviviente, Diego Dannunzio, también tiene 45 años y fue trasladado al Hospital San Antonio de Gualeguay, donde permanece internado con una fractura de fémur.

Detalles del accidente y las víctimas

Pesaalaccia y Dannunzio fallecieron en el lugar del accidente.

Christiansen perdió la vida durante su traslado en ambulancia al hospital.

El maquinista del tren, que transportaba cereales y se dirigía a Puerto del Guazú, resultó ileso.

Investigaciones y señalización en el cruce ferroviario

Los Bomberos Voluntarios de Ceibas realizaron una evaluación del lugar y se detectaron varios factores que podrían haber contribuido al accidente. Según el jefe de los bomberos, Marcelo Paredes, en el cruce ferroviario existe señalización vertical y horizontal que indica el paso a nivel, pero se observa que las personas que no son de la zona no la conocen.

Además, destacó que no hay barrera ni señalización sonora en dicho cruce, lo que podría haber llevado a este fatal desenlace. Paredes también precisó que no se había registrado un accidente similar en la zona en aproximadamente 15 años.

Las autoridades continúan realizando las investigaciones pertinentes y esperan los resultados de las pericias para esclarecer los eventos que llevaron a este accidente trágico.