Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para viajar a Mar del Plata durante septiembre

Francisco Díaz
horarios precios tren a mar del plata

Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) anunció la apertura de la venta de pasajes para los servicios de larga distancia correspondientes al mes de septiembre. Los boletos ya están disponibles para viajar hasta fin de mes en las formaciones que conectan con Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán, Junín y Bragado.

En el caso del servicio a Mar del Plata, se aplicarán dos cambios significativos. Por un lado, dejarán de funcionar los trenes directos entre cabeceras, modalidad que actualmente cuenta con un servicio diario por sentido. Desde septiembre, todas las formaciones comenzarán a detenerse en las estaciones intermedias de Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal.

Además, a partir del martes 19 de agosto y durante todo el mes, no habrá circulación en ambos sentidos los días martes, miércoles y jueves. Esta interrupción se debe a trabajos de renovación de vías comprendidos en una licitación adjudicada parcialmente en 2022, que contempla intervenciones en el tramo entre Parravicini y General Guido.

El resto de los servicios mantendrán horarios y frecuencias habituales. En las rutas hacia Mar del Plata, Rosario y Junín continuará aplicándose el sistema de bandas tarifarias, con valores que, en el caso del servicio a la ciudad balnearia, oscilan entre 19.000 y 25.000 pesos.

