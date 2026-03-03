Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia para marzo

La empresa Trenes Argentinos (TA) informó que ya se encuentra habilitada la venta de pasajes para los servicios de larga distancia correspondientes al mes de marzo.

Actualmente, permanecen operativos cuatro destinos que conectan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con:

Mar del Plata

Rosario

Junín

Bragado

Los interesados pueden adquirir sus boletos de manera presencial en las boleterías habilitadas o a través del sitio web oficial de la compañía, donde continúan vigentes los descuentos por compra anticipada online.

Descuentos y modalidades de compra

Quienes opten por la compra presencial deberán dirigirse a las estaciones de Once, Constitución o Retiro y/ o estaciones intermedias. En tanto, las compras realizadas a través de la página web oficial cuentan con un 10% de descuento sobre el valor total del pasaje. Además, los jubilados acceden a un 40% de descuento.

También se mantienen los siguientes beneficios:

Menores de 3 años: viajan sin cargo.

viajan sin cargo. Niños de 3 a 12 años: abonan el 50% del valor del pasaje.

abonan el 50% del valor del pasaje. Posibilidad de viajar con mascotas, bajo las condiciones establecidas por la empresa.

De esta manera, la empresa ferroviaria mantiene operativos sus principales corredores turísticos y regionales, ofreciendo distintas opciones tarifarias y beneficios para los usuarios que planifiquen sus viajes con anticipación.