Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia para el verano: horarios, tarifas y servicios

La previa de la temporada de verano comienza a mover la demanda en el sistema ferroviario, especialmente en los destinos turísticos más elegidos. Con este escenario, Trenes Argentinos habilitó la compra de pasajes para los meses de diciembre, enero y febrero, tanto para Mar del Plata como para Junín y Bragado, con una oferta reforzada y ajustes operativos por obras en curso.
Cómo comprar los pasajes y dónde están disponibles
Los boletos ya pueden adquirirse:
- A través de la web oficial de Trenes Argentinos.
- En las terminales de Retiro, Constitución y Once.
- En boleterías de estaciones intermedias según el recorrido.
La empresa detalló que algunas frecuencias pueden tener modificaciones debido a las obras realizadas bajo la Emergencia Ferroviaria, especialmente en los días previos al inicio formal de la temporada alta.
Servicios a Mar del Plata: más frecuencias, nuevos horarios y tarifas actualizadas
El corredor Buenos Aires–Mar del Plata sigue siendo el más demandado y tendrá una programación ampliada para acompañar la temporada.
Hasta el 11 de diciembre, el servicio opera con:
- Salidas desde Constitución: 7:30 y 14:17.
- Regresos desde Mar del Plata: 1:11 y 14:21.
- Tarifas vigentes: $35.000 en primera y $42.000 en pullman.
A partir del 12 de diciembre, la propuesta se intensifica con tres trenes diarios:
- Partidas desde Constitución: 6:04, 11:21 y 17:08.
- Regresos desde Mar del Plata: 1:11, 14:21 y 16:10.
- Nuevo esquema tarifario: $38.000 en primera y $45.000 en pullman.
- Refuerzo especial: salida los viernes y retorno los domingos.
Los fines de semana tendrán programación diferenciada:
Sábados
- Desde Constitución: 6:12, 11:33, 17:13.
- Desde Mar del Plata: 1:11, 14:34, 16:19.
Domingos y feriados
- Desde Constitución: 6:11, 11:09, 17:02.
- Desde Mar del Plata: 1:11, 14:05, 15:57.
Las restricciones por obras continuarán hasta el 11 de diciembre:
- No circula martes, miércoles y jueves hacia Mar del Plata.
- No circula miércoles y jueves en el tramo Mar del Plata–Buenos Aires.
Las intervenciones se realizan para mejorar la seguridad operacional del recorrido.
Servicios a Bragado: frecuencias, estaciones y precios
El servicio Buenos Aires–Bragado contará con tres frecuencias semanales durante toda la temporada:
- Salidas desde Once: lunes, miércoles y viernes a las 18:35.
- Regresos desde Bragado: 1:55 los mismos días.
Las tarifas son:
- Desde $7.500 en primera.
- Desde $9.000 en pullman.
Las paradas intermedias incluyen:
- Haedo
- Luján
- Mercedes
- Suipacha
- Chivilcoy
- Vaccarezza
- Mechita
Servicios a Junín: frecuencia diaria y estructura tarifaria por bandas
El recorrido Buenos Aires–Junín mantiene un servicio diario:
- Salida desde Retiro: 18:15.
- Regresos: 1:10 de lunes a sábados y 1:31 los domingos y feriados.
Detiene en:
- José C. Paz
- Pilar
- Mercedes P
- Franklin
- Rivas
- Castilla
- Rawson
- Cucha Cucha
- Chacabuco
- O’Higgins
En el retorno, suma la estación Sáenz Peña.