Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia para el verano: horarios, tarifas y servicios

La previa de la temporada de verano comienza a mover la demanda en el sistema ferroviario, especialmente en los destinos turísticos más elegidos. Con este escenario, Trenes Argentinos habilitó la compra de pasajes para los meses de diciembre, enero y febrero, tanto para Mar del Plata como para Junín y Bragado, con una oferta reforzada y ajustes operativos por obras en curso.

Cómo comprar los pasajes y dónde están disponibles

Los boletos ya pueden adquirirse:

  • A través de la web oficial de Trenes Argentinos.
  • En las terminales de Retiro, Constitución y Once.
  • En boleterías de estaciones intermedias según el recorrido.

La empresa detalló que algunas frecuencias pueden tener modificaciones debido a las obras realizadas bajo la Emergencia Ferroviaria, especialmente en los días previos al inicio formal de la temporada alta.

Servicios a Mar del Plata: más frecuencias, nuevos horarios y tarifas actualizadas

El corredor Buenos Aires–Mar del Plata sigue siendo el más demandado y tendrá una programación ampliada para acompañar la temporada.

Hasta el 11 de diciembre, el servicio opera con:

  • Salidas desde Constitución: 7:30 y 14:17.
  • Regresos desde Mar del Plata: 1:11 y 14:21.
  • Tarifas vigentes: $35.000 en primera y $42.000 en pullman.

A partir del 12 de diciembre, la propuesta se intensifica con tres trenes diarios:

  • Partidas desde Constitución: 6:04, 11:21 y 17:08.
  • Regresos desde Mar del Plata: 1:11, 14:21 y 16:10.
  • Nuevo esquema tarifario: $38.000 en primera y $45.000 en pullman.
  • Refuerzo especial: salida los viernes y retorno los domingos.

Los fines de semana tendrán programación diferenciada:

Sábados

  • Desde Constitución: 6:12, 11:33, 17:13.
  • Desde Mar del Plata: 1:11, 14:34, 16:19.

Domingos y feriados

  • Desde Constitución: 6:11, 11:09, 17:02.
  • Desde Mar del Plata: 1:11, 14:05, 15:57.

Las restricciones por obras continuarán hasta el 11 de diciembre:

  • No circula martes, miércoles y jueves hacia Mar del Plata.
  • No circula miércoles y jueves en el tramo Mar del Plata–Buenos Aires.

Las intervenciones se realizan para mejorar la seguridad operacional del recorrido.

Servicios a Bragado: frecuencias, estaciones y precios

El servicio Buenos Aires–Bragado contará con tres frecuencias semanales durante toda la temporada:

  • Salidas desde Once: lunes, miércoles y viernes a las 18:35.
  • Regresos desde Bragado: 1:55 los mismos días.

Las tarifas son:

  • Desde $7.500 en primera.
  • Desde $9.000 en pullman.

Las paradas intermedias incluyen:

  • Haedo
  • Luján
  • Mercedes
  • Suipacha
  • Chivilcoy
  • Vaccarezza
  • Mechita

Servicios a Junín: frecuencia diaria y estructura tarifaria por bandas

El recorrido Buenos Aires–Junín mantiene un servicio diario:

  • Salida desde Retiro: 18:15.
  • Regresos: 1:10 de lunes a sábados y 1:31 los domingos y feriados.

Detiene en:

  • José C. Paz
  • Pilar
  • Mercedes P
  • Franklin
  • Rivas
  • Castilla
  • Rawson
  • Cucha Cucha
  • Chacabuco
  • O’Higgins

En el retorno, suma la estación Sáenz Peña.

