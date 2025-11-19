Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia para el verano: horarios, tarifas y servicios

La previa de la temporada de verano comienza a mover la demanda en el sistema ferroviario, especialmente en los destinos turísticos más elegidos. Con este escenario, Trenes Argentinos habilitó la compra de pasajes para los meses de diciembre, enero y febrero, tanto para Mar del Plata como para Junín y Bragado, con una oferta reforzada y ajustes operativos por obras en curso.

Cómo comprar los pasajes y dónde están disponibles

Los boletos ya pueden adquirirse:

A través de la web oficial de Trenes Argentinos.

de Trenes Argentinos. En las terminales de Retiro, Constitución y Once .

. En boleterías de estaciones intermedias según el recorrido.

La empresa detalló que algunas frecuencias pueden tener modificaciones debido a las obras realizadas bajo la Emergencia Ferroviaria, especialmente en los días previos al inicio formal de la temporada alta.

Servicios a Mar del Plata: más frecuencias, nuevos horarios y tarifas actualizadas

El corredor Buenos Aires–Mar del Plata sigue siendo el más demandado y tendrá una programación ampliada para acompañar la temporada.

Hasta el 11 de diciembre, el servicio opera con:

Salidas desde Constitución: 7:30 y 14:17 .

y . Regresos desde Mar del Plata: 1:11 y 14:21 .

y . Tarifas vigentes: $35.000 en primera y $42.000 en pullman.

A partir del 12 de diciembre, la propuesta se intensifica con tres trenes diarios:

Partidas desde Constitución: 6:04 , 11:21 y 17:08 .

, y . Regresos desde Mar del Plata: 1:11 , 14:21 y 16:10 .

, y . Nuevo esquema tarifario: $38.000 en primera y $45.000 en pullman .

y . Refuerzo especial: salida los viernes y retorno los domingos.

Los fines de semana tendrán programación diferenciada:

Sábados

Desde Constitución: 6:12 , 11:33 , 17:13 .

, , . Desde Mar del Plata: 1:11, 14:34, 16:19.

Domingos y feriados

Desde Constitución: 6:11 , 11:09 , 17:02 .

, , . Desde Mar del Plata: 1:11, 14:05, 15:57.

Las restricciones por obras continuarán hasta el 11 de diciembre:

No circula martes, miércoles y jueves hacia Mar del Plata.

No circula miércoles y jueves en el tramo Mar del Plata–Buenos Aires.

Las intervenciones se realizan para mejorar la seguridad operacional del recorrido.

Servicios a Bragado: frecuencias, estaciones y precios

El servicio Buenos Aires–Bragado contará con tres frecuencias semanales durante toda la temporada:

Salidas desde Once: lunes, miércoles y viernes a las 18:35 .

. Regresos desde Bragado: 1:55 los mismos días.

Las tarifas son:

Desde $7.500 en primera.

en primera. Desde $9.000 en pullman.

Las paradas intermedias incluyen:

Haedo

Luján

Mercedes

Suipacha

Chivilcoy

Vaccarezza

Mechita

Servicios a Junín: frecuencia diaria y estructura tarifaria por bandas

El recorrido Buenos Aires–Junín mantiene un servicio diario:

Salida desde Retiro: 18:15 .

. Regresos: 1:10 de lunes a sábados y 1:31 los domingos y feriados.

Detiene en:

José C. Paz

Pilar

Mercedes P

Franklin

Rivas

Castilla

Rawson

Cucha Cucha

Chacabuco

O’Higgins

En el retorno, suma la estación Sáenz Peña.