Tremendo choque en Ruta 29 entre General Belgrano y Villanueva

Francisco Díaz
choque ruta 29

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la Ruta Provincial 29, a la altura del puente que conecta la localidad de Villanueva, en el distrito de General Paz, con el vecino partido de General Belgrano.

El siniestro vial involucró a dos automóviles y generó una importante movilización de los servicios de emergencia. Bomberos Voluntarios de Ranchos, Villanueva y General Belgrano trabajaron en el lugar luego de ser alertados por el choque.

La ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas mientras Policía Científica realizó las pericias correspondientes con el fin de determinar cómo ocurrió el impacto.

De acuerdo con la información difundida, los ocupantes de uno de los vehículos son vecinos de General Belgrano. Si bien sufrieron golpes y contusiones, se encuentran fuera de peligro y fueron asistidos por personal de salud.

Las autoridades continúan investigando las causas del hecho.

Foto: Bomberos Voluntarios de General Belgrano

