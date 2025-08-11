Tremendo accidente en la Ruta 2: tres vehículos chocaron cerca de Chascomús

Un impactante choque múltiple se registró este domingo en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 114 jurisdicción de Chascomús, cuando por causas que aún se investigan colisionaron un automóvil Rover, un Volkswagen Vento y un Volkswagen Up.

Como consecuencia del fuerte impacto, los ocupantes de los tres vehículos fueron trasladados al Hospital de Chascomús para recibir atención médica. Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Chascomús, Policía Vial, ambulancias de AUBASA y del Hospital de Chascomús, quienes asistieron a las víctimas y controlaron la situación.

Debido a las tareas de rescate y remoción de los vehículos, la circulación permaneció restringida en el sector, generando demoras para quienes transitaban hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Fotos: Damián Jorquera