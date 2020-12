Tras la apertura al turismo, crecen los casos de coronavirus en Monte Hermoso

El distrito de Monte Hermoso debió bajar a Fase 4 del ASPO, tras registrar un fuerte aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas, en coincidencia con el inicio de la temporada y tras las aperturas dispuestas para el ingreso de turismo.

El 1 de diciembre la estadística indicaba que Monte Hermoso tenía un solo caso activo de coronavirus. Desde el inicio de la pandemia en marzo hasta ese día, el distrito había contabilizado un total de 21 positivos, 18 de los cuales estaban recuperados y había dos fallecidos.

Hoy, dos semanas después, los casos activos subieron a 24, lo cual a su vez implica 6 más que ayer, cuando eran 18. Este aumento en el nivel de contagios motivó la decisión por parte del gobierno provincial de bajar a Monte de fase 5 a fase 4.

El distrito recibió durante el último fin de semana largo aproximadamente a 80.000 visitantes.

Desde el municipio afirmaron que el cambio de fase, que momentáneamente se extenderá hasta el 28 de diciembre, no modifica la apertura al Turismo y solo restringe la realización de ferias itinerantes. Con respecto a esta nueva situación, el intendente Alejandro Dichiara brindará una conferencia de prensa el próximo viernes 18 de diciembre.

Agregaron también que es importante tener en cuenta que no hay margen para relajarse. Por más que estemos en fase 4 o 5, mientras no esté la vacuna, no baje la curva de contagios y no esté inmunizada la mayor parte de la población, lo que podría suceder recién en los próximos meses, hay que seguir usando tapabocas, higienizándonos las manos y guardando el distanciamiento social como principales medidas de prevención.