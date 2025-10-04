Tramontina abre su primera oficina comercial en Buenos Aires y refuerza su apuesta por Argentina

En un contexto económico desafiante, en el que varias marcas internacionales han optado por reducir su presencia en Argentina o directamente retirarse, algunas compañías deciden apostar a largo plazo y reforzar su compromiso con el mercado local. Una de ellas es la brasileña Tramontina, reconocida a nivel mundial por sus cuchillos, que anunció un movimiento histórico en el país.

Tramontina abre su primera oficina comercial en Argentina

Después de más de cinco décadas operando únicamente a través de distribuidores, Tramontina confirmó la apertura de su primera oficina comercial en Buenos Aires. La firma considera a Argentina como uno de sus mercados estratégicos en la región, por lo que busca crear una estructura propia para fortalecer el vínculo con clientes y distribuidores.

La nueva sede, ubicada en CABA, no funcionará como un local de venta al público, sino como un centro de operaciones y showroom. Su propósito es ser un puente directo con sus nueve fábricas (ocho en Brasil y una en India), permitiendo responder de manera más ágil a la demanda local.

Un showroom para clientes y distribuidores

El espacio contará con un showroom exclusivo destinado a clientes, distribuidores y socios estratégicos. Allí se exhibirá una selección de los más de 22.000 productos que la compañía comercializa en 120 países.

Según Emiliano Baseggio, gerente general de Tramontina Argentina, el objetivo es doble: fortalecer el reconocimiento de la marca y adaptarse mejor a las necesidades locales. Entre las categorías con mayor potencial en el país se destacan los utensilios para parrilla y los accesorios de mate, dos rubros muy valorados por los consumidores argentinos.

La compañía proyecta cerrar el año con un crecimiento superior al 100% respecto de 2024, reforzando así su estrategia de largo plazo.

Qué vende Tramontina además de cuchillos

Si bien la marca está fuertemente asociada a sus cuchillos y utensilios de cocina, su catálogo es mucho más amplio y abarca productos diseñados para distintos aspectos de la vida cotidiana.

Las principales categorías de Tramontina incluyen:

  • Ollas y utensilios de cocina
  • Muebles de madera y plástico
  • Electrodomésticos
  • Accesorios para parrilla y asado
  • Casa inteligente
  • Herramientas de jardinería
  • Vajilla y mesa puesta
  • Artículos para remodelación y construcción
  • Línea infantil
  • Accesorios para vehículos
  • Productos de iluminación
  • Limpieza y organización
  • Belleza personal
  • Herramientas para agricultura, mantenimiento industrial y automotriz

Con más de 10.000 empleados y más de un siglo de historia, Tramontina apuesta a expandir en Argentina no solo sus productos más reconocidos, sino también líneas que hasta ahora no se comercializan de forma masiva en el mercado local.

