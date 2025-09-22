Trágico vuelco de una camioneta en la Ruta 205 dejó una víctima fatal

Eric Olivera
Trágico vuelco en la Ruta 205 dejó una víctima fatal cerca de La Nicolasa

Un trágico siniestro vial ocurrió este domingo, en el kilómetro 287 de la Ruta Nacional 205, cerca de La Nicolasa. La víctima, un hombre de 45 años oriundo de Bolívar, viajaba solo hacia Saladillo cuando su camioneta despistó y terminó volcada al costado de la banquina.

Detalles del accidente y su posible causa

De acuerdo a informaciones proporcionadas por fuentes policiales, el pavimento resbaladizo debido al temporal que afecta la región podría haber sido la causa del vuelco. El impacto fue tan violento que el vehículo quedó en sentido contrario al de la circulación.

Fin de semana largo en noviembre 2025: cuatro días para descansar y viajar por Argentina
Mirá también:

Fin de semana largo en noviembre 2025: cuatro días para descansar y viajar por Argentina

Al lugar del accidente acudieron de inmediato efectivos policiales, bomberos y una ambulancia, sin embargo, los esfuerzos por asistir a la víctima, identificada como Fuentes, fueron infructuosos. La Policía Científica está llevando a cabo las pericias necesarias para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Un segundo vuelco en la misma ruta poco después

Curiosamente, minutos antes del accidente fatal, se produjo otro vuelco en la localidad de Unzué, también sobre la Ruta 205. En esta ocasión, el vehículo despistó, aunque se informó que no hubo personas heridas.

La Banks Week 2025 ofrece hasta 18 cuotas sin interés y descuentos exclusivos
Mirá también:

La Banks Week 2025 ofrece hasta 18 cuotas sin interés y descuentos exclusivos
ETIQUETAS
Compartir este artículo
feriados
¿Cuándo es el próximo feriado? Enterate y planificá tu fin de semana largo
Nacionales
primavera 2022 mas calidad
La primavera llegó con frío y sin sol. ¿Cómo sigue el tiempo?
Provincia
micro costera criolla
Insólito: Se le salió una rueda a un micro e impactó contra un auto
Provincia
incendio gesell
Otro incendio trágico en Villa Gesell: Murieron un joven y su pequeño hijo de 5 años
Villa Gesell
Dia agradable soleado primavera
Tras un fin de semana lluvioso, la primavera trae mejores condiciones para semana
Provincia
Escándalo en Ceres: funcionario apartado por usar ambulancia para ir a un hotel alojamiento
Escándalo: funcionario municipal fue apartado por usar ambulancia para ir a un hotel alojamiento
Nacionales
pasajes tren
Volvió el tren de Alejandro Korn a Chascomús: horarios, paradas y costo del pasaje
Regionales

Más leídas