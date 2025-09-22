Trágico vuelco de una camioneta en la Ruta 205 dejó una víctima fatal

Un trágico siniestro vial ocurrió este domingo, en el kilómetro 287 de la Ruta Nacional 205, cerca de La Nicolasa. La víctima, un hombre de 45 años oriundo de Bolívar, viajaba solo hacia Saladillo cuando su camioneta despistó y terminó volcada al costado de la banquina.

Detalles del accidente y su posible causa

De acuerdo a informaciones proporcionadas por fuentes policiales, el pavimento resbaladizo debido al temporal que afecta la región podría haber sido la causa del vuelco. El impacto fue tan violento que el vehículo quedó en sentido contrario al de la circulación.

Al lugar del accidente acudieron de inmediato efectivos policiales, bomberos y una ambulancia, sin embargo, los esfuerzos por asistir a la víctima, identificada como Fuentes, fueron infructuosos. La Policía Científica está llevando a cabo las pericias necesarias para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Un segundo vuelco en la misma ruta poco después

Curiosamente, minutos antes del accidente fatal, se produjo otro vuelco en la localidad de Unzué, también sobre la Ruta 205. En esta ocasión, el vehículo despistó, aunque se informó que no hubo personas heridas.