Trágico choque en la Ruta 5 dejó un muerto y un niño en estado crítico

Eric Olivera
Trágico choque en la Ruta 5 dejó un muerto y un niño en estado crítico en 9 de Julio

Un grave siniestro vial ocurrió este sábado por la tarde en la Ruta 5 a la altura de 9 de Julio, resultando en una persona fallecida y un niño en estado crítico. El accidente se produjo cuando un camión IVECO colisionó con un automóvil Chevrolet en el que viajaba una familia.

Detalles del Accidente en la Ruta 5

El choque tuvo lugar a las 17 horas en el kilómetro 241 de la Ruta Nacional 5. El saldo de la colisión fue la muerte del conductor del vehículo familiar. En total, tres ocupantes del Chevrolet fueron trasladados al Hospital Julio de Vedia: dos mujeres adultas y un menor en estado crítico, quien recibió intervención quirúrgica por múltiples traumatismos. Otros pasajeros resultaron heridos, aunque se encuentran en estado estable.

Posibles Causas del Siniestro

Las primeras averiguaciones indican que el accidente ocurrió en una zona donde dos camiones estaban detenidos en la banquina realizando maniobras. Esta situación generó reducción de visibilidad y riesgo para los conductores. Al intentar reincorporarse a la ruta, uno de los camiones impactó con el Chevrolet, provocando el trágico desenlace.

Investigación y Respuesta de Emergencia

La UFI N°3 de Mercedes investiga el siniestro para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho. En el lugar del accidente, trabajaron Bomberos de Nueve de Julio, Policía Comunal, Policía Vial, personal de salud y la Ayudantía Fiscal. Estas entidades llevaron a cabo tareas de rescate y regulación del tránsito, que se interrumpió durante varias horas.

Las autoridades también han señalado que las condiciones climáticas adversas, con lluvia constante, podrían haber influido en la pérdida de control de los vehículos involucrados en la colisión.

