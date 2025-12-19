Trágico accidente en Ruta 36: Una mujer murió tras un tremendo vuelco

Francisco Díaz
Un trágico accidente de tránsito se produjo en la Ruta Provincial 36, a la altura del partido de La Plata, y dejó como saldo una víctima fatal.

El hecho ocurrió en el kilómetro 68, donde por causas que aún se investigan, un Peugeot 408 despistó y volcó violentamente sobre la calzada.

En el vehículo viajaba una pareja oriunda de La Matanza, junto a sus dos hijas menores de edad.
La mujer, que iba como acompañante, salió despedida del automóvil al momento del impacto y falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas.

En tanto, el conductor y las dos niñas resultaron con heridas leves y fueron trasladados al hospital más cercano para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se conocen las causas que provocaron el despiste y posterior vuelco del rodado. Personal policial y peritos trabajan en el lugar para determinar cómo ocurrió el siniestro.

El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras se realizaron las tareas de asistencia y peritaje.

Más leídas