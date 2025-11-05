Trágico accidente en la Ruta 2: un dirigente del Club Aldosivi perdió la vida en un vuelco en Lezama

Francisco Díaz
vuelco lezama foto de INFOZONA

Un trágico siniestro vial se registró en la madrugada de este miércoles sobre la Autovía 2, a la altura del kilómetro 166, en jurisdicción del partido de Lezama.

Por causas que son materia de investigación, un vehículo volcó y cayó dentro de un zanjón ubicado a la vera de la ruta. Los servicios de emergencia de Lezama fueron alertados minutos antes de la una de la madrugada y, al arribar al lugar, constataron el fallecimiento del único ocupante del rodado.

La víctima fue identificada como José Moscuzza, oriundo de la ciudad de Mar del Plata y estrechamente vinculado al Club Aldosivi de esa localidad.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, con las unidades 10 y 5, además de ambulancias del sistema de emergencias local, personal de la Policía Vial y efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Se prevé que en horas de la mañana una grúa de AUBASA proceda al retiro del vehículo siniestrado del lugar.

NOTICIA EN DESARROLLO

