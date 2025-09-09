Tragedia: una niña de 3 años murió al caerle un muro tras el impacto de una moto

Una nena de 3 años perdió la vida en la localidad de Guaymallén, Mendoza, tras un trágico accidente que se produjo cuando una moto chocó contra el muro de una vivienda, provocando un derrumbe que aplastó a la menor. A pesar de los intentos de traslado de la niña a un hospital, se confirmó su fallecimiento poco después.

Detalles del Accidente Siniestro en Guaymallén

El hecho ocurrió el lunes 8 de septiembre de 2025, alrededor de las 15 horas, en el asentamiento Lihue. Según testimonios, una motocicleta circulaba por las calles Virgen de las Nieves y Colón cuando su conductor, un hombre de 28 años, perdió el control del rodado. El impacto contra el cierre perimetral de la casa, construida de ladrillos y adobe, resultó en el derrumbe de la estructura.

La niña, identificada como M.A.A.V, se encontraba dentro de la vivienda en el momento del accidente. Al escuchar el estruendo, su madre y una tía salieron al patio y encontraron a la menor bajo los escombros. Sin esperar la llegada de una ambulancia, familiares y vecinos decidieron llevarla al Hospital Humberto Notti, donde se certificó su deceso poco después de su ingreso.

Investigaciones y Consecuencias del Accidente

De acuerdo con la información policial, el conductor de la motocicleta declaró que había sido impactado previamente por un vehículo particular, lo que habría provocado la pérdida de control. Posteriormente, las autoridades secuestraron una motocicleta marca Guerrera, modelo 110cc, involucrada en el siniestro.

Ante la gravedad del incidente, familiares de la menor intentaron agredir al motociclista, lo que llevó a la intervención de personal de la Comisaría 31ª. El conductor fue trasladado a la Comisaría 25º en calidad de aprehendido y se encuentra a disposición de la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén.

Acciones de las Autoridades y el Proceso Judicial

Las investigaciones se centran en determinar la responsabilidad del conductor de la moto, así como la posible intervención de un segundo vehículo en el accidente. La fiscalía está realizando la recolección de declaraciones y análisis de evidencias en la escena del suceso para esclarecer cómo acontecieron los hechos que llevaron a la muerte de la menor.