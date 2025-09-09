banner ad

Tragedia: una niña de 3 años murió al caerle un muro tras el impacto de una moto

Eric Olivera
muro mendoza

Una nena de 3 años perdió la vida en la localidad de Guaymallén, Mendoza, tras un trágico accidente que se produjo cuando una moto chocó contra el muro de una vivienda, provocando un derrumbe que aplastó a la menor. A pesar de los intentos de traslado de la niña a un hospital, se confirmó su fallecimiento poco después.

Detalles del Accidente Siniestro en Guaymallén

El hecho ocurrió el lunes 8 de septiembre de 2025, alrededor de las 15 horas, en el asentamiento Lihue. Según testimonios, una motocicleta circulaba por las calles Virgen de las Nieves y Colón cuando su conductor, un hombre de 28 años, perdió el control del rodado. El impacto contra el cierre perimetral de la casa, construida de ladrillos y adobe, resultó en el derrumbe de la estructura.

Milei descarta cambios económicos tras derrota en PBA pero evalúa nueva estrategia política
Mirá también:

Milei descarta cambios económicos tras derrota en PBA pero evalúa nueva estrategia política

La niña, identificada como M.A.A.V, se encontraba dentro de la vivienda en el momento del accidente. Al escuchar el estruendo, su madre y una tía salieron al patio y encontraron a la menor bajo los escombros. Sin esperar la llegada de una ambulancia, familiares y vecinos decidieron llevarla al Hospital Humberto Notti, donde se certificó su deceso poco después de su ingreso.

Investigaciones y Consecuencias del Accidente

De acuerdo con la información policial, el conductor de la motocicleta declaró que había sido impactado previamente por un vehículo particular, lo que habría provocado la pérdida de control. Posteriormente, las autoridades secuestraron una motocicleta marca Guerrera, modelo 110cc, involucrada en el siniestro.

Ante la gravedad del incidente, familiares de la menor intentaron agredir al motociclista, lo que llevó a la intervención de personal de la Comisaría 31ª. El conductor fue trasladado a la Comisaría 25º en calidad de aprehendido y se encuentra a disposición de la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén.

Acciones de las Autoridades y el Proceso Judicial

Las investigaciones se centran en determinar la responsabilidad del conductor de la moto, así como la posible intervención de un segundo vehículo en el accidente. La fiscalía está realizando la recolección de declaraciones y análisis de evidencias en la escena del suceso para esclarecer cómo acontecieron los hechos que llevaron a la muerte de la menor.

¿Cómo funciona el régimen de flotación cambiaria entre bandas y qué herramientas tiene el Gobierno para intervenir?
Mirá también:

¿Cómo funciona el régimen de flotación cambiaria entre bandas y qué herramientas tiene el Gobierno para intervenir?
Compartir este artículo
Mercado pago r
El Gobierno bonaerense obliga a billeteras digitales a retener Ingresos Brutos
Provincia Sociedad
elecciones abstencion
El dato que sacude las Elecciones Bonaerenses 2025: la abstención superó a Kicillof y Milei
Provincia
pesos dolares
Tras las elecciones bonaerenses, el dólar se dispara y se acerca a los $1.500
Nacionales Provincia
retencion arba billeteras virtuales
¡Atención! así se aplicarán las retenciones en las billeteras virtuales en Provincia de Buenos Aires
Provincia Sociedad
IMG 20250908 213223 (1280 x 746 píxel)
Kicillof resucitó al peronismo y se convierte en un potencial candidato presidencial para 2027
Provincia
kici massa
Axel Kicillof tras el triunfo: “Elección histórica y victoria aplastante”
Provincia
kicillof massa
Triunfo del peronismo en Provincia de Buenos Aires sacude la estrategia de Milei antes de octubre
Provincia

Más leídas