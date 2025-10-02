Tragedia: una mujer murió al prender un cigarrillo y desatar un incendio en el hospital donde estaba internada

Una mujer de 55 años identificada como María Juan falleció en el Hospital Regional de Santiago del Estero luego de sufrir graves quemaduras al incendiarse la camilla en la que estaba internada.

El hecho ocurrió cuando la paciente, que se encontraba intubada y con asistencia mecánica en la unidad de terapia intensiva, recibió un cigarrillo y un encendedor por parte de su hermano, fuera del horario permitido. Al encender el cigarrillo, las sábanas y la colcha comenzaron a arder, propagándose las llamas hacia su rostro y vías respiratorias.

María Juan estaba internada tras un accidente de tránsito sufrido semanas atrás. El incendio se originó minutos antes de las 11 de la mañana, según reconstruyó la investigación, y fue detectado por el personal de enfermería cuando observó que la camilla estaba en llamas. Fue trasladada al área de Shock Room y continuó con asistencia médica, pero debido a la gravedad de las quemaduras, falleció aproximadamente a las 21:30 horas del lunes siguiente.

En la causa intervienen tres unidades fiscales. Se ordenaron pericias, recogida de testimonios a los profesionales de salud presentes y análisis de las cámaras de seguridad que captaron el momento en que el hermano accedió al área de terapia intensiva y entregó los objetos combustibles.

La investigación también evalúa posibles responsabilidades médicas e institucionales por el manejo del protocolo de seguridad en el hospital.