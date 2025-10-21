Tragedia: Un joven de 21 años murió arrollado por el tren en Cañuelas

Una trágica colisión ferroviaria se cobró la vida de un joven de 21 años en la localidad de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió en la noche de ayer, alrededor de las 20:00 horas, en el conflictivo paso a nivel de El Castillo.

La víctima fatal fue identificada como Joaquín Fernández Fandiño, residente de la localidad de Vicente Casares y nieto de la reconocida escritora María Lydia Torti.

El siniestro se produjo cuando la camioneta Fiat Toro de color blanco, dominio AE 522 CT, conducida por Fernández Fandiño, fue embestida por la locomotora N° 4648 (o N° 922, perteneciente al Tren N° 4648) de la Línea Roca. La formación, que transportaba pasajeros, circulaba en dirección a la estación de Cañuelas o Ezeiza.

Según testigos, el impacto fue de gran magnitud. Una de las crónicas detalla que el vehículo fue arrastrado desde las inmediaciones de la intersección de calle San Juan y Ruta 3 hasta la zona del paso a nivel de calle Del Carmen.

Personal médico del Hospital Marzetti se trasladó rápidamente al lugar del hecho, pero solo pudo constatar el deceso del joven conductor, quien había quedado atrapado sin vida en el habitáculo de su rodado.

Efectivos policiales y peritos trabajaron en la escena durante varias horas para realizar las diligencias correspondientes. La causa ha sido caratulada como “siniestro ferroviario” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Cañuelas, que buscará determinar las circunstancias exactas que llevaron a esta lamentable tragedia en las vías.