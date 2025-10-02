Tragedia: un hombre de 65 años murió tras ser atacado por un enjambre de abejas

Un hombre de 65 años falleció este miércoles en la zona rural de Monte Vera, en la provincia de Santa Fe, luego de ser atacado por un enjambre de abejas mientras realizaba tareas de mantenimiento en el jardín de su casa.

El episodio ocurrió cerca de la intersección de la ruta 5 y la ruta 2, cuando un panal oculto en los alrededores se activó de manera imprevista. En cuestión de segundos, decenas —o incluso cientos— de abejas se abalanzaron sobre la víctima y también sobre su esposa, quien intentó socorrerlo al escuchar sus gritos.

Un vecino identificado como Claudio fue alertado por los lamentos y acudió al lugar. Describió una escena dramática: el hombre estaba “completamente tapado de abejas e inconsciente, largando espuma por la boca”. Intentaron liberarlo del ataque con lo que tenían a mano, y en menos de 15 minutos lo trasladaron al Hospital Protomédico de Recreo en un vehículo particular. Al llegar, ya no presentaba signos vitales.

Según los médicos, la muerte se atribuye al efecto de las múltiples picaduras. Se indicó que la víctima tenía antecedentes de afecciones cardíacas y alergia, lo que potenció su reacción frente al ataque masivo. Su esposa también recibió varias picaduras y fue atendida en el mismo hospital; su estado es estable, bajo observación por precaución.

El hecho generó conmoción en Monte Vera y Recreo, donde el hombre era conocido y respetado por su labor en la comunidad. La policía caratuló el caso como “muerte accidental”. Las actuaciones quedaron en manos de la Comisaría Distrito 20 de Monte Vera, con intervención de la 5ta Zona de Inspección de la Unidad Regional I.

Autoridades locales y organismos de control de plagas actuaron en la zona para neutralizar el foco del panal y prevenir nuevos riesgos. A su vez, recomendaron a la población no intervenir por cuenta propia ante la presencia de panales y solicitar ayuda profesional.