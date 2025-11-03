Tragedia: un chico de 13 años murió al caerle un arco de fútbol en un camping

Eric Olivera
Tragedia en Rawson: un chico de 13 años muere al caerle un arco de fútbol en un camping

Un nene de 13 años, identificado como Martín Páez, falleció el pasado domingo tras un trágico accidente en el Camping del Círculo de Oficiales, en Rawson, San Juan. Durante una jornada familiar, un arco de fútbol colapsó y le provocó un golpe en la cabeza que resultó fatal.

¿Qué sucedió en el accidente?

Según las primeras informaciones de la policía, Martín se encontraba jugando cuando se colgó del travesaño del arco, lo que provocó que la estructura cediera y cayera sobre él. De inmediato, su padre y su tío solicitaron ayuda.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 llegó rápidamente al lugar. Al ser asistido, el niño estaba inconsciente. Durante el traslado al Hospital Rawson, comenzó a convulsionar y, desafortunadamente, llegó sin signos vitales.

Investigación y conmoción en la comunidad

El accidente ha causado una profunda consternación entre amigos y familiares de Martín, así como en la comunidad de Rawson. Personal policial y judicial se encuentra investigando las circunstancias del suceso y verificando las condiciones de seguridad del arco de fútbol.

El camping permanece cerrado mientras se llevan a cabo las pericias correspondientes, dejando a muchos en estado de shock por lo ocurrido.

