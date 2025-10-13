Tragedia tras el ascenso: dos hinchas de Gimnasia de Mendoza mueren en accidente en San Luis

La celebración por el ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División del fútbol argentino se tornó trágica tras un accidente de tránsito que terminó con la vida de dos hinchas.

¿Qué ocurrió en San Luis tras la victoria de Gimnasia?

El accidente se registró en la provincia de San Luis mientras los aficionados retornaban de la final que se llevó a cabo en la cancha de Platense. La emoción por el logro del equipo se convirtió en luto y conmoción para la hinchada.

Detalles del trágico incidente

Las víctimas, que no han sido identificadas públicamente, viajaban en un vehículo cuando, por causas aún no esclarecidas, sufrieron un grave siniestro vial. Según información preliminar, el impacto fue devastador, y los dos hinchas no lograron sobrevivir.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar la causa exacta del accidente y han expresado sus condolences a las familias afectadas. Además, se recordaron las medidas de seguridad vial, especialmente en días de alta concurrencia futbolística.

Reacciones y homenaje hacia los fallecidos

La noticia ha generado una ola de dolor y tristeza entre los seguidores de Gimnasia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y homenaje, destacando la pasión y el fervor de los hinchas por su equipo. Varios grupos de aficionados han convocado vigilias en memoria de los fallecidos.

El club, por su parte, emitió un comunicado oficial expresando su profundo pesar y solidarizándose con las familias en este difícil momento. La tragedia ensombrece un triunfo que estaba destinado a ser celebrado en grande.