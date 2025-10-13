Tragedia tras el ascenso: dos hinchas de Gimnasia de Mendoza mueren en accidente en San Luis

Eric Olivera
Tragedia tras el ascenso: dos hinchas de Gimnasia de Mendoza mueren en accidente en San Luis

La celebración por el ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División del fútbol argentino se tornó trágica tras un accidente de tránsito que terminó con la vida de dos hinchas.

¿Qué ocurrió en San Luis tras la victoria de Gimnasia?

El accidente se registró en la provincia de San Luis mientras los aficionados retornaban de la final que se llevó a cabo en la cancha de Platense. La emoción por el logro del equipo se convirtió en luto y conmoción para la hinchada.

Banco Nación lanzó cuotas sin interés para tecnología y electrodomésticos en todo el país ¿Cómo acceder?
Mirá también:

Banco Nación lanzó cuotas sin interés para tecnología y electrodomésticos en todo el país ¿Cómo acceder?

Detalles del trágico incidente

Las víctimas, que no han sido identificadas públicamente, viajaban en un vehículo cuando, por causas aún no esclarecidas, sufrieron un grave siniestro vial. Según información preliminar, el impacto fue devastador, y los dos hinchas no lograron sobrevivir.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar la causa exacta del accidente y han expresado sus condolences a las familias afectadas. Además, se recordaron las medidas de seguridad vial, especialmente en días de alta concurrencia futbolística.

Reacciones y homenaje hacia los fallecidos

La noticia ha generado una ola de dolor y tristeza entre los seguidores de Gimnasia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y homenaje, destacando la pasión y el fervor de los hinchas por su equipo. Varios grupos de aficionados han convocado vigilias en memoria de los fallecidos.

El club, por su parte, emitió un comunicado oficial expresando su profundo pesar y solidarizándose con las familias en este difícil momento. La tragedia ensombrece un triunfo que estaba destinado a ser celebrado en grande.

Liberan a tres argentinos secuestrados por Hamas tras más de 700 días en Gaza
Mirá también:

Liberan a tres argentinos secuestrados por Hamas tras más de 700 días en Gaza
Compartir este artículo
milei nuevo plan convertibilidad
Economista cercano a Milei aseguró que el Gobierno prepara un “nuevo plan de convertibilidad”
Nacionales
sin clases escuelas pba
¡Atención familias! Paro docente este 14 de octubre: ¿hay clases en tu escuela?
Provincia
bono jubilados anses
ANSES: Fechas de pago para jubilados y pensionados en octubre 2025
Anses
feriados noviemvre
Feriado de noviembre 2025: cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina
Nacionales
ANSES oficializa calendario de pagos y aumento en AUH y AUE para agosto 2025
ANSES actualizó los topes salariales: ¿Quiénes dejarán de cobrar la AUH?
Anses
No hay clases aula vacia
Fin del ciclo lectivo 2025: Cuándo terminan las clases en cada provincia
Nacionales Provincia
juegos
Kicillof inaugura este lunes en Mar del Plata los Juegos Bonaerenses 2025
Provincia

Más leídas