Tragedia: Murió un bombero voluntario atropellado mientras combatía un incendio

Un dramático accidente vial ocurrido en el distrito de Morón conmociona por estas horas a toda la provincia de Buenos Aires. Un bombero voluntario perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil mientras trabajaba junto a otros tres compañeros en el combate de un incendio de pastizales.

El hecho ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 21.00 horas, en el cruce de Avenida Márquez y Ruta 201, una zona de alto tránsito ubicada en el límite de los partidos bonaerenses de Morón y Tres de Febrero.

Según la reconstrucción del episodio, mientras los bomberos realizaban tareas para controlar las llamas, un Volkswagen Vento gris oscuro, que circulaba a alta velocidad, los embistió alrededor de las 20.38. Se trata de un sector con escasa iluminación, lo que habría contribuido a la gravedad del siniestro.

Tras el impacto, se desplegó un importante operativo de emergencia. Personal del SAME asistió a los heridos y confirmó que cuatro bomberos voluntarios resultaron lesionados. Dos de ellos fueron trasladados de urgencia a distintos centros de salud.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense, que conduce Nicolás Kreplak, informaron que uno de los heridos sufrió una fractura expuesta y fue derivado al Hospital de Haedo. En tanto, una mujer presentó un politraumatismo y fue trasladada al Hospital Bocalandro, mientras que otra bombera sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha y recibe atención médica en el Hospital Carrillo.

Una hora más tarde se confirmó el fallecimiento de uno de los bomberos, identificado como Marcos Di Paolo, de 33 años, oriundo del partido de Tres de Febrero. Al momento de ser asistido, se encontraba en estado crítico, con una grave lesión en la cabeza, y pese a los esfuerzos médicos, los intentos por salvarle la vida resultaron infructuosos.

La tragedia provocó una profunda conmoción en la familia bomberil de toda la provincia de Buenos Aires. En señal de duelo, los cuarteles de Bomberos Voluntarios bonaerenses mantendrán sus banderas a media asta, acompañando el dolor por la pérdida de un servidor público que murió en cumplimiento del deber.

La noticia también generó una ola de solidaridad entre vecinos, instituciones y cuarteles, que expresaron su acompañamiento a los familiares y compañeros del bombero fallecido. “Enviamos nuestras condolencias a los familiares, compañeros y allegados de la víctima”, expresaron desde el cuartel.

En cuanto al conductor del vehículo involucrado, en el lugar se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. La causa quedó caratulada como homicidio culposo, mientras las autoridades policiales y judiciales continúan trabajando para determinar con precisión las circunstancias del accidente. Por el momento, no trascendieron detalles sobre eventuales detenciones.