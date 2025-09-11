Tragedia: murió un bombero voluntario al caer de un hidroelevador

Eric Olivera
Un bombero voluntario identificado como Matías Godoy, de 39 años, falleció en Villa Amancay, Córdoba, tras caer desde seis metros de altura.

El accidente ocurrió en el Valle de Calamuchita. Godoy fue trasladado al Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

La Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba expresó profundo pesar por su fallecimiento, resaltando su entrega y vocación de servicio. Declaró tres días de duelo y dispuso que los símbolos nacionales, provinciales, municipales e institucionales permanezcan a media asta.

Godoy vivía en Villa Amancay y era muy reconocido en la comunidad por su rol como bombero voluntario. Quienes lo conocían destacan su compromiso comunitario y su solidaridad.

Tras el accidente, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Córdoba para la autopsia correspondiente.

