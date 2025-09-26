Tragedia en Zárate: Dos muertos en devastador incendio de una casa y un supermercado

Una madrugada de fuego y conmoción sacudió a la ciudad de Zárate

Dos personas perdieron la vida en un devastador incendio que consumió por completo una vivienda y un supermercado chino.

El siniestro comenzó alrededor de las 3:30 de la madrugada, aparentemente en la vivienda donde residía una joven pareja. En cuestión de minutos, las llamas se extendieron hacia el depósito del supermercado “Super Barato”, generando una columna de humo denso que fue visible desde distintos puntos de la ciudad.

A pesar del rápido accionar de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Zárate, junto a efectivos de Policía, no fue posible rescatar a las víctimas. Las viviendas y el comercio quedaron totalmente consumidos por el fuego, mientras los equipos trabajaban para evitar que el siniestro se propagara a los inmuebles vecinos.

El hecho generó conmoción entre los vecinos, que se despertaron con el sonido de sirenas y observaron cómo el fuego devoraba el lugar. Las autoridades iniciaron la investigación para determinar las causas del incendio.

Vía: La Opinión