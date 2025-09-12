Tragedia en Villa Gesell: Murió un niño y su padre lucha por su vida tras la explosión de una garrafa

La ciudad de Villa Gesell amaneció sacudida por una tragedia devastadora. Alrededor de las 04:00 de la madrugada de hoy, un incendio voraz, desatado por la explosión de una garrafa, arrasó una vivienda ubicada en Paseo 115 entre Avenida 27 y Circunvalación, dejando un saldo fatal.

El rescate y el drama

Al llegar al lugar, personal de la Secretaría de Seguridad logró rescatar a un hombre con graves quemaduras, mientras que una mujer y dos menores de 7 y 14 años lograron escapar de las llamas. Sin embargo, en medio del caos, un niño de apenas 5 años perdió la vida al momento de la explosión, una pérdida que conmociona profundamente a toda la comunidad geselina.

Estado crítico y contención

El hombre, con quemaduras en más del 70% del cuerpo, fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal y posteriormente derivado a un centro de mayor complejidad, donde permanece en estado crítico. La mujer —agente de policía— y los dos menores permanecen internados en el hospital local bajo observación.

Vivienda destruida y trabajo de los bomberos

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios lograron sofocar las llamas, pero la vivienda quedó completamente destruida. Desde primeras horas de la mañana, peritos de la Policía Bonaerense trabajan en el lugar para determinar las causas exactas del siniestro.