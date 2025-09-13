Tragedia en Villa Gesell: Falleció el hombre herido tras el incendio que mató a su hijo

Francisco Díaz
exlplosion gesell

En las últimas horas de la víspera, falleció el hombre de 39 años que había resultado gravemente herido tras la explosión de una garrafa que provocó el incendio de su vivienda en la ciudad de Villa Gesell. El hecho ocurrió en Paseo 115, entre Circunvalación y 27, donde en el acto había perdido la vida su pequeño hijo de cinco años.

El hombre identificado como Esteban Rivero había sido trasladado de urgencia al Hospital Interzonal de Mar del Plata en las primeras horas del día, pero pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir a las graves quemaduras sufridas.

Según informaron las autoridades, el resto de la familia logró salvarse: una mujer de 35 años, pareja del fallecido, sufrió una leve intoxicación por inhalación de humo y recibió atención médica fuera de peligro. También sobrevivieron dos menores de 7 y 14 años, quienes lograron escapar del fuego por sus propios medios y no presentan lesiones.

Foto: El Fundador

Más leídas