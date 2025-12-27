Tragedia en Ruta 3: Dos personas murieron tras un violento choque frontal en Las Flores

Francisco Díaz
choque ruta 3 A

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este sábado dejó como saldo dos personas fallecidas y dos heridas sobre la Ruta Nacional 3, a la altura de la ciudad bonaerense de Las Flores.

El siniestro se produjo alrededor de las 7 de la mañana, entre los kilómetros 226 y 228, cuando por causas que aún se investigan colisionaron de manera frontal una Renault Kangoo y una camioneta Volkswagen Amarok, según informaron fuentes policiales.

choque ruta 3

Como consecuencia del violento impacto, murieron en el lugar el conductor del utilitario, identificado como Eduardio Basilio Díaduchi, y su acompañante, Cecilia Sosa. En el mismo vehículo viajaba una adolescente de 13 años, quien sobrevivió pero sufrió heridas y debió ser trasladada al Hospital de Las Flores. La familia era oriunda de la ciudad de Berisso.

También fue hospitalizada la conductora de la Volkswagen Amarok, identificada como Caro Márquez Eloy, de nacionalidad extranjera, con DNI argentino y domicilio en Olavarría. De acuerdo al parte oficial, la mujer presenta lesiones pero no corre riesgo de vida.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cacharí y de Las Flores, personal de Policía Vial, agentes de Corredores Viales y equipos médicos, quienes realizaron tareas de rescate, asistencia a las víctimas y ordenamiento del tránsito.

A raíz del siniestro, la Ruta Nacional 3 permaneció totalmente cortada hasta cerca de las 11 de la mañana, momento en el que fue habilitada nuevamente, normalizándose la circulación vehicular.

La causa es investigada por la Ayudantía Fiscal N° 3 de Las Flores y fue caratulada, en principio, como doble homicidio culposo. Las circunstancias del choque continúan bajo investigación.

