Tragedia en Ruta 2: un día que debía ser de festejo quedó marcado por el dolor

La tragedia ocurrida en la noche de la víspera sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 143, en jurisdicción del distrito de Lezama, dejó una herida profunda que atraviesa a toda la localidad de Pila, provincia de Buenos Aires.

Tal como ya informó INFOZONA, el violento accidente terminó con la vida de un joven vecino de 24 años de Pila, identificado como Matías Nichea mientras que otros dos jóvenes de la misma ciudad resultaron heridos, siendo identificados como Bruno y Joaquín Espósito respectivamente.

Pero el dolor se vuelve aún más desgarrador al conocerse un detalle que estremece: uno de los heridos cumplía años el mismo día del accidente, y el joven que perdió la vida celebraba su cumpleaños en el día de hoy.

Lo que debía ser una fecha de festejo, de encuentros familiares y deseos por cumplir, se transformó en una noche marcada por la tragedia. En plena antesala del cierre de un año, los sueños y proyectos quedaron abruptamente suspendidos sobre la ruta, dejando lugar a la angustia, el silencio y las preguntas sin respuesta.

La noticia sacudió a Pila y la región, donde el dolor se multiplica al pensar en una familia que hoy debería estar celebrando un nuevo año de vida y, en cambio, enfrenta la pérdida más dura. Mensajes de despedida, palabras de aliento y gestos de acompañamiento se replicaron entre vecinos, amigos y conocidos, reflejando el impacto de una tragedia que nadie logra comprender.

En el lugar trabajaron intensamente servicios de emergencia, personal médico y fuerzas de seguridad de la ciudad de Lezama, mientras avanzan las pericias para esclarecer las causas del siniestro.

En estos días de balances, despedidas y esperanzas renovadas, la Ruta 2 vuelve a recordar, de la forma más cruel, lo frágil que es la vida. Una fecha que debía ser sinónimo de alegría quedará para siempre unida al dolor, y una comunidad entera acompaña hoy a las familias que atraviesan un duelo imposible de explicar.