Tragedia en Ruta 11: un bebé de 2 años murió al chocar un auto con una columna y partirse en dos

Francisco Díaz
accidnte ruta 11

Un trágico accidente se registró en las primeras horas de este miércoles, cerca de las 7:50, en el kilómetro 503 de la Ruta Provincial 11, en jurisdicción del partido de Mar Chiquita.

Según informaron fuentes policiales, un Ford K gris que circulaba desde Santa Clara del Mar hacia Mar del Plata perdió el control y terminó impactando violentamente contra una columna de alumbrado público. La magnitud del golpe fue tal que el vehículo se partió literalmente en dos: la parte delantera quedó sobre la cinta asfáltica, mientras que la trasera fue a parar a la ciclovía, a unos 40 metros de distancia.

En el interior del rodado viajaban una mujer y su pequeño hijo de 2 años. Lamentablemente, el menor falleció en el acto, mientras que su madre —quien conducía el vehículo— fue trasladada con heridas a un hospital de la zona, en estado de profundo shock.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el Ford K habría rozado con su rueda izquierda el cordón, lo que provocó el despiste y el impacto fatal contra la columna. Por la violencia del choque, el niño habría salido despedido del habitáculo, perdiendo la vida de forma instantánea.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial de Mar Chiquita, Bomberos Voluntarios de Santa Clara del Mar, y personal de emergencias médicas. La causa fue caratulada como “Homicidio culposo”, con intervención de la Fiscalía de Delitos Culposos de Mar del Plata.

