Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo tras chocar con un auto y murieron 8 pasajeros

Una tragedia sacudió la madrugada de este domingo en la localidad misionera de Campo Viera, donde un colectivo de la empresa Sol del Norte cayó a un arroyo luego de chocar de frente con un automóvil. El siniestro se produjo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.

De acuerdo con los primeros reportes, el colectivo transportaba cerca de 50 pasajeros y se dirigía hacia Puerto Iguazú. Por causas que se investigan, el ómnibus embistió un Ford Focus que circulaba en sentido contrario, perdió el control y terminó precipitándose desde el puente al arroyo Yazá. El automóvil, en tanto, quedó completamente destrozado sobre la banquina.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron al menos ocho fallecidos —seis hombres y dos mujeres— y 29 personas heridas, varias de ellas de gravedad. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de Oberá, Campo Grande y al Hospital Ramón Madariaga de Posadas, donde permanecen internadas bajo asistencia médica.

En el lugar trabajan más de 150 efectivos policiales, bomberos y personal sanitario, que continúan con las tareas de rescate, remoción de vehículos y peritajes. Las maniobras se complican por la dificultad del terreno y el peso del colectivo, que quedó parcialmente sumergido en el arroyo.

El propietario de la empresa Sol del Norte indicó que el micro había partido cerca de las 4 de la mañana y que, debido a tratarse de un servicio provincial con paradas intermedias, aún no se dispone de una lista completa de pasajeros.

La Ruta Nacional 14 permanece parcialmente cortada, con un solo carril habilitado, mientras se desarrollan los trabajos de emergencia. Las autoridades pidieron a los conductores evitar la zona o circular con extrema precaución.