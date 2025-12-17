Tragedia en Mar del Plata: cuatro mujeres murieron tras un incendio en un geriátrico

Cuatro mujeres que residían en un geriátrico de la ciudad de Mar del Plata murieron este miércoles a la madrugada como consecuencia de un incendio que se desató en el establecimiento.

El trágico hecho ocurrió en la residencia “Sagrada Familia”, ubicada en Jujuy entre 11 de Septiembre y Balcarce. Según informaron fuentes oficiales, el foco ígneo se inició en una de las habitaciones del edificio y se propagó rápidamente a otros sectores.

Tres de las víctimas fallecieron en el lugar producto de la inhalación de humo, mientras que una cuarta mujer murió en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), adonde había sido trasladada de urgencia. Las personas fallecidas tenían 95, 95, 80 y 79 años.

El incendio comenzó en la habitación 12, situada en el primer piso, y alcanzó al menos a otros dos cuartos del establecimiento. La residencia cuenta con dos pisos más una azotea y un total de 27 habitaciones.

Varias dotaciones de Bomberos trabajaron intensamente en el lugar para controlar las llamas y realizar las tareas de rescate. Además, ambulancias del SAME acudieron para brindar atención médica y efectuar traslados de urgencia.

Durante el operativo, doce efectivos policiales debieron ser trasladados al Hospital Privado de Comunidad tras sufrir intoxicación por inhalación de humo mientras asistían en la evacuación de residentes y personal del geriátrico.

El hecho generó escenas de profunda conmoción entre familiares, vecinos y trabajadores del lugar.

Hasta el momento, las causas del siniestro no fueron oficialmente determinadas, más allá de haberse confirmado que el incendio se originó en una de las habitaciones del edificio.