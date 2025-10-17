Tragedia en la ruta: tres jóvenes ciclistas fueron atropellados por una camioneta

Un grave siniestro vial se cobró la vida de un chico de 14 años este jueves por la noche en la Ruta Provincial 10. El hecho involucró a un vehículo y a tres jóvenes que se desplazaban en bicicletas: el adolescente falleció y sus dos compañeros resultaron heridos.

Según las primeras informaciones, el impacto se produjo cuando el automóvil embistió a los muchachos que circulaban en bicicleta por la vía, cerca de de la localidad de López (Santa Fe). El menor murió en el lugar del accidente, mientras que los otros dos jóvenes, de 14 y 15 años, resultaron con heridas de diversa consideración y fueron trasladados de urgencia al hospital.

El Dr. Alejandro Benítez, fiscal en turno, tomó intervención en la causa. Ordenó de inmediato la realización de las pericias forenses de rigor para esclarecer las circunstancias exactas del trágico suceso.

Como parte de las diligencias judiciales, el conductor de la camioneta involucrada en el siniestro ha quedado demorado, mientras avanza la investigación para determinar su responsabilidad en el hecho. De acuerdo a las primeras informaciones, una Toxoya Hilux conducida por un joven de 26 años.

Este lamentable episodio vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad vial en las rutas provinciales, dejando un profundo dolor en la comunidad de López y la región.