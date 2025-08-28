Tragedia en la ruta: murieron dos jóvenes al chocar su moto contra un camión

Un trágico accidente se registró en la ruta 34, dejando como saldo la muerte de dos jóvenes en un choque frontal entre una motocicleta y un camión. Las víctimas fueron identificadas como Rodrigo Sánchez de 22 años y Osvaldo Leonel Ulloa, de 16 años.

Detalles del accidente en la ruta 34

El incidente ocurrió cuando una motocicleta Yamaha YBR 125 cc de color negro, tripulada por Sánchez y Ulloa, colisionó frontalmente con un camión Mercedes-Benz que era conducido por Cristian José Escobar, de 47 años, oriundo de Luján, provincia de Buenos Aires.

Tras el impacto inicial, otro camión que circulaba detrás no logró evitar la maniobra brusca y también colisionó, lo que complicó aún más la situación en la calzada. A pesar de la rápida llegada del personal de la Comisaría 55 y de ambulancias al lugar, ambos jóvenes fueron encontrados sin signos vitales.

Identificación de las víctimas y su contexto

Osvaldo Leonel Ulloa, adolescente de 16 años que jugaba en las divisiones inferiores del club Atlético Icaño, regresaba de un entrenamiento cuando ocurrió el fatal accidente. Las fuentes indican que Ulloa se preparaba para disputar una final de fútbol el próximo domingo, un evento que ahora queda marcado por esta desgracia.

Los equipos de emergencia realizaron esfuerzos significativos para atender la situación, pero lamentablemente no pudieron salvar a los jóvenes. La comunidad de Real Sayana está conmocionada por la pérdida de sus habitantes.

Pericias y consecuencias del accidente

Como parte de la investigación, las autoridades llevan a cabo pericias para determinar las causas exactas del siniestro, que dejó la ruta parcialmente interrumpida durante varias horas. Escobar, el conductor del camión, se dirigía desde General Rodríguez hacia Tucumán en el momento del choque.

Las consecuencias de este accidente trágico han alcanzado a toda la localidad, que llora la pérdida de dos jóvenes promesas.