Tragedia en la ruta 9: un muerto y 20 heridos tras choque entre colectivo y camión

Este martes, un trágico accidente en la Ruta Nacional 9, a la altura de Azul Pampa, cerca de Humahuaca, dejó un saldo de un muerto y al menos 20 heridos. El incidente se produjo cuando un micro colisionó con un camión, generando graves consecuencias para los pasajeros involucrados.

Pablo Jure, director del Servicio de Emergencias de Jujuy (SAME), confirmó que los pasajeros del colectivo viajaban desde Salta hacia Bolivia para realizar compras. De acuerdo a sus declaraciones, una de las víctimas fatales es un joven de 27 años que sufrió un fuerte golpe en la cabeza mientras era trasladado al hospital, donde lamentablemente no pudo sobrevivir.

El choque ocurrió en un tramo donde las condiciones de visibilidad eran casi nulas y no había señal telefónica, lo que complicó la atención inmediata de los heridos. Jure informó que, de los 20 heridos, cinco se encuentran en estado crítico, otras cuatro personas están complicadas, mientras que trece más se encuentran en condición estable.

Las víctimas eran en su mayoría adultos, y entre los pasajeros no había embarazadas ni menores de edad. El chofer del colectivo también se encuentra entre los heridos.

Cómo fue el operativo de rescate

Tras el accidente, personal policial, médicos y equipos de emergencia dijeron presente en el lugar para brindar asistencia. La coordinación fue fundamental, ya que el chico fallecido estaba siendo trasladado al Hospital de Humahuaca cuando se produjo su deceso.

El director del SAME también destacó que un equipo de terapia intensiva, que se encontraba en la zona para impartir un curso, fue clave para ofrecer atención médica inmediata a los afectados. En total, se movilizaron nueve ambulancias de la región para llevar a los heridos a hospitales de mayor complejidad, como el Hospital Pablo Soria en San Salvador de Jujuy.