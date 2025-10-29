Tragedia en la ruta 5: un hombre murió en choque frontal con camión

Sebastián Alberto Peña Cozzarin, un reconocido comerciante de Pehuajó, perdió la vida tras un violento choque frontal contra un camión que transportaba gas propano a la altura del kilómetro 373, entre Pehuajó y Francisco Madero de la ruta nacional 5.

El siniestro ocurrió ayer alrededor de las 10 de la mañana, cuando la camioneta Nissan Frontier 4×4 que conducía Peña Cozzarin impactó de frente contra un camión Scania perteneciente a la empresa Liquigas. El daño fue tan severo que el comerciante, de 57 años, murió en el acto.

El transportista, oriundo de Bahía Blanca, resultó ileso, pero necesitó asistencia médica debido a un fuerte shock emocional. Las autoridades destacaron la peligrosidad del accidente por la carga del camión, que contenía gas propano. Para evitar un derrame o una posible explosión, bomberos voluntarios de Francisco Madero trabajaron durante horas en la escena del accidente.

La ruta se mantuvo cortada hasta pasadas las 18 horas, generando complicaciones en el tránsito. Las lluvias recientes habían dejado las banquinas y caminos vecinales en malas condiciones, lo que dificultó los desvíos y contribuyó a crear un caos en la circulación vehicular.

Investigación y Procedimientos Legales

El caso se encuentra bajo la jurisdicción de la UFI N°8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, del Departamento Judicial de Trenque Lauquen. La fiscalía deberá determinar las causas que provocaron este trágico accidente.

La Comunidad Lamenta la Pérdida de Sebastián Peña Cozzarin

Sebastián Peña Cozzarin era dueño de la carnicería El Uno, ubicada sobre la avenida San Martín. También formaba parte de la Cámara de Industria, Producción y Servicios de Pehuajó y del directorio de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA). Era padre de dos hijas y su comunidad lo recordaba como un hombre “alegre, solidario y positivo”.

Organizaciones locales como la Cámara de Pehuajó, el Golf Club, el Comité de la UCR y el Club Atlético Estudiantes Unidos expresaron su profundo pesar por la repentina pérdida de uno de los vecinos más destacados de la ciudad.