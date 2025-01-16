Tragedia en la Ruta 226: una mujer murió tras chocar con un camión

Eric Olivera
ruta226 accidente

En la noche del miércoles, alrededor de las 23:40, se produjo un choque fatal entre un automóvil y un camión en el kilómetro 128 de la Ruta 226, dentro de la jurisdicción de Balcarce.

De acuerdo con versiones preliminares recabadas por los investigadores intervinientes, la conductora del auto —que transitaba en sentido contrario al camión— habría perdido la atención o se habría quedado dormida, invadiendo el carril contrario y provocando la colisión.

La víctima, una mujer identificada como Diana Beatriz Olascoaga (56), domiciliada en la ciudad de Bolívar, falleció como consecuencia del impacto. El camión involucrado es de Tandil, según las primeras pericias realizadas por los cuerpos de seguridad vial.

Al conocerse el siniestro, se movilizaron al lugar una ambulancia del SAME, patrullas de la Dirección de Seguridad Vial y el cuerpo de Bomberos. A pesar de los esfuerzos, se constató el fallecimiento de la mujer.

Hasta el momento, las autoridades de Seguridad Vial de Balcarce mantienen reserva sobre los detalles del caso. Las actuaciones se encuentran en curso, con el objetivo de esclarecer el suceso y determinar las eventuales responsabilidades.

