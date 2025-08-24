Tragedia en la Ruta 205: Falleció una niña de tres años

Un trágico accidente vial ocurrió este domingo 24 de agosto de 2025 en la Ruta Nacional 205, a la altura del kilómetro 270, en jurisdicción de General Alvear, provincia de Buenos Aires. Una niña de tres años perdió la vida tras el despiste y vuelco del automóvil en el que viajaba junto a otras tres personas.

Según informó FM 10 Bolívar, el vehículo, por causas que aún se investigan, perdió el control, salió de la calzada y terminó volcando. El conductor del automóvil resultó herido y fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. Las autoridades locales, junto con Policía Científica, se encuentran trabajando en el lugar para determinar las circunstancias que llevaron al fatal desenlace.

El accidente ha conmocionado a la comunidad de Urdampilleta y General Alvear, y las autoridades han reforzado el llamado a extremar las precauciones al conducir, especialmente en tramos de ruta con curvas o condiciones adversas.

Fuente: FM 10 Bolívar