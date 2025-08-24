banner ad

Tragedia en la Ruta 205: Falleció una niña de tres años

Eric Olivera
IMG 20250824 131627 (1280 x 720 píxel)

Un trágico accidente vial ocurrió este domingo 24 de agosto de 2025 en la Ruta Nacional 205, a la altura del kilómetro 270, en jurisdicción de General Alvear, provincia de Buenos Aires. Una niña de tres años perdió la vida tras el despiste y vuelco del automóvil en el que viajaba junto a otras tres personas.

Espacio Publicitario
timthumb (1)

Según informó FM 10 Bolívar, el vehículo, por causas que aún se investigan, perdió el control, salió de la calzada y terminó volcando. El conductor del automóvil resultó herido y fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. Las autoridades locales, junto con Policía Científica, se encuentran trabajando en el lugar para determinar las circunstancias que llevaron al fatal desenlace.

Accidente de hinchas chilenos en Junín: chocaron tras partido con Independiente
Mirá también:

Accidente de hinchas chilenos en Junín: chocaron tras partido con Independiente
timthumb (2)

El accidente ha conmocionado a la comunidad de Urdampilleta y General Alvear, y las autoridades han reforzado el llamado a extremar las precauciones al conducir, especialmente en tramos de ruta con curvas o condiciones adversas.

Espacio Publicitario

Fuente: FM 10 Bolívar

La UNLP lanza una nueva edición de talleres gratuitos: cómo inscribirse y qué actividades hay disponibles
Mirá también:

La UNLP lanza una nueva edición de talleres gratuitos: cómo inscribirse y qué actividades hay disponibles
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Vidente milei
Viral: Una vidente predijo la renuncia de Javier Milei por problemas judiciales de Karina Milei
Nacionales Sociedad
Cuenta DNI: ¿Cómo evitar estafas digitales en tu billetera virtual?
Cuenta DNI lanza plazos fijos al 48% para fomentar el ahorro y la inversión
Provincia
IMG 20250823 145713 (1280 x 720 píxel)
Tragedia en Ruta 5: Tres fallecidos en un impactante choque e incendio
Provincia
Ruta 5 accidente
Tragedia y Heroísmo en la Ruta 5: Ex Bombero se convirtió en héroe
Provincia
Cobro anses
ANSES confirmó los pagos de pensiones en septiembre: ¿Quiénes cobrarán $500.000?
Anses
Leda Bergonzi whatsapp
Qué pasó con Leda Bergonzi: El ascenso y las polémicas de la sanadora de Rosario
Sociedad
Piden tres años y medio de prisión para Andrea del Boca por fraude al Estado
Piden tres años y medio de prisión para Andrea del Boca por fraude al Estado
Nacionales

Más leídas