Tragedia en la Panamericana: Violento choque múltiple entre camiones y autos deja un saldo fatal e incendio devastador

Eric Olivera
Una colisión en cadena a la altura de Campana involucró a dos vehículos de gran porte y al menos un automóvil, que quedó atrapado y desató un incendio monumental. Se reportan múltiples víctimas fatales y el tránsito se encuentra totalmente interrumpido.

Una jornada de luto se vive en la principal arteria de acceso norte del país, luego de que un trágico accidente múltiple en la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 73 del ramal Campana, provocara la muerte de varias personas y un caos vehicular que se extendió por varios kilómetros.

El siniestro, ocurrido pasado el mediodía de este jueves, involucró a dos camiones de carga y un automóvil particular. Según las primeras pericias, la secuencia comenzó cuando un camión que circulaba en dirección a Rosario fue impactado por un vehículo menor, lo que lo hizo perder el control.

cinco muertos en un choque en la ruta 9 a la 2PALPYNWIREJBKYGJNFZS2R3DU

A raíz de la colisión inicial, el transporte de carga se despistó, cruzó el separador central e invadió la calzada contraria, impactando de frente con otro camión que se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires. En medio de la brutal secuencia, el automóvil particular quedó aplastado bajo los camiones, desatando de inmediato un violento incendio.

Ambos camiones, uno que transportaba verduras y otro un contenedor cerrado, quedaron envueltos en llamas, generando una densa columna de humo visible desde varios puntos. Los servicios de emergencia, incluyendo dotaciones de Bomberos, tuvieron serias dificultades para acceder al sitio del impacto debido a la congestión de al menos cinco kilómetros que se formó rápidamente en la autopista.

Personal de seguridad vial y equipos de emergencia trabajan arduamente en el lugar para controlar el fuego, remover los restos de los vehículos calcinados y asistir a las posibles víctimas. La calzada en dirección a la Capital Federal fue totalmente interrumpida, desviando el tránsito hacia la colectora a la altura del kilómetro 73, mientras se espera que las pericias determinen las causas exactas de la fatal colisión.

Las autoridades han calificado el tramo del kilómetro 70 como uno de los más problemáticos del corredor por sus antecedentes de accidentes, una triste realidad que se reitera con este saldo trágico en la jornada de hoy.

