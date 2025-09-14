Tragedia en Chascomús: un joven perdió la vida al ser arrollado por un tren

En la mañana de este domingo, un joven de aproximadamente 22 años falleció tras ser arrollado por un tren en la ciudad de Chascomús, provocando gran conmoción entre vecinos y transeúntes.

El siniestro ocurrió cerca del cruce de Avenida Juan Manuel de Rosas y Ruta 20, cuando una formación que se dirigía hacia Mar del Plata impactó contra la víctima. Testigos ocasionales alertaron a las autoridades, que rápidamente acudieron al lugar.

La formación ferroviaria permaneció detenida en el sitio mientras personal especializado realizaba las pericias correspondientes, bajo la intervención de la Justicia Federal, ya que este tipo de hechos es de su competencia al ocurrir sobre vías férreas.

Por el momento, no trascendió la identidad del joven, y las circunstancias exactas que derivaron en el accidente están siendo investigadas.