Tragedia en Buenos Aires: mueren una niñera y dos niños tras inhalar monóxido de carbono

Buenos Aires — Una profunda conmoción atraviesa al barrio porteño de Villa Devoto tras confirmarse la muerte de una mujer de 32 años y dos niños, de 2 y 4 años, a causa de una intoxicación por monóxido de carbono. El trágico suceso se descubrió en la tarde de ayer, lunes, cuando la madre de los menores regresó a su hogar y encontró a las tres víctimas inconscientes.

El hallazgo y el operativo de emergencia

Alrededor de las 18:00 horas, la madre de los niños arribó al departamento ubicado en la calle Mercedes al 4400. Al no obtener respuesta y encontrarse con la escena, dio aviso inmediato al 911.

En pocos minutos, personal de la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad, Bomberos y ambulancias del SAME se hicieron presentes en el lugar. Los médicos constataron que la niñera, quien estaba al cuidado de los chicos, ya había fallecido en el domicilio.

Los dos hermanos, en estado crítico, fueron trasladados de urgencia al Hospital Zubizarreta. Pese a los esfuerzos del equipo médico por reanimarlos, ambos fallecieron horas más tarde debido a la gravedad del cuadro de intoxicación.

La causa: una falla en la ventilación

Si bien la causa fue caratulada inicialmente como “averiguación de causales de muerte”, los primeros informes técnicos arrojaron luz sobre el origen del siniestro. Personal de la empresa Metrogas acudió al edificio para realizar las pericias correspondientes y detectó irregularidades graves en la instalación de gas.

Según trascendió, la salida de ventilación del calefón del departamento se encontraba obstruida por escombros, lo que impidió la correcta evacuación de los gases de combustión y provocó la acumulación de monóxido de carbono en el ambiente. Como medida preventiva, la empresa prestadora interrumpió el suministro de gas en todo el edificio para revisar las instalaciones de las demás unidades.

Investigación en curso

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, dirigida por el fiscal Marcelo Roma. La Justicia ordenó las autopsias correspondientes y continuará con las pericias en el inmueble para determinar si hubo negligencia en el mantenimiento del edificio o de la unidad funcional.

Este suceso vuelve a encender las alertas sobre el “asesino invisible”. Las autoridades recuerdan la importancia vital de revisar periódicamente los artefactos a gas, especialmente calefones y estufas, y asegurar que los conductos de ventilación estén libres de obstrucciones, incluso en épocas fuera del invierno.