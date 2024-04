Tragedia de Ruta 2: “Dicen que le agarró un infarto al hombre del Gol”, declaró el camionero

Transcurridas varias horas de ocurrido el tremendo y trágico accidente a la altura del kilómetro 41 de la Ruta 2 en la tarde de ayer, el conductor de nacionalidad boliviana, de 54 años, que manejaba el camión Mercedes Benzel brindó su testimonio ante las autoridades policiales.

Según sus declaraciones, el incidente se produjo cuando (presuntamente) “le agarró un infarto al hombre” que manejaba el Volkswagen Gol Trend.

“Yo venía normal y de repente se me cruzó un vehículo de la mano de enfrente, trato de esquivarlo y me impacta en la rueda delantera izquierda. Tenía autos estacionados y no hubo manera de evitarlo”, relató el conductor del camión.

El conductor del camión, quien habitualmente realiza este trayecto por motivos laborales, afirmó que conocía la presencia constante de personas en el local gastronómico cercano al lugar del accidente.

“Traté de la mejor forma posible de evitar agarrar a la gente que estaba comiendo en la parrilla, y agarré los vehículos que estaban estacionados”, agregó.

El trágico suceso derivó en la muerte del ciudadano italiano de 78 años, identificado como José Virgilio Borruto, residente de Villa Gesell. Borruto se encontraba junto a su esposa en el Volkswagen Gol Trend.

Según se informó posteriormente, la pareja se dirigía a la capital federal para un control médico cardiológico. La esposa del fallecido resultó gravemente herida y fue trasladada al hospital de Melchor Romero.

El conductor del camión también señaló que el Gol Trend circulaba a alta velocidad al momento del accidente, lo que dificultó la maniobra para evitar la colisión. Los bomberos intervinieron para rescatar a la esposa del fallecido, quien quedó atrapada en el vehículo tras el impacto.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron a este trágico suceso en la Ruta 2 en la tarde de ayer